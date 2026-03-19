Владимир Зеленский утвердил новый состав Комиссии по вопросам помилования

Утвержден новый персональный состав Комиссии при Президенте Украины по вопросам помилования.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №247/2026, которым утвержден новый состав Комиссии при Президенте Украины по вопросам помилования. Соответствующий документ обнародован 19 марта и вступает в силу со дня публикации.

Новым указом также признан утратившим силу предыдущий документ от 20 августа 2021 года, которым определялся состав этой Комиссии.

Кто вошел в состав Комиссии

Председателем Комиссии назначен руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов. Его заместителями стали заместитель руководителя ОП Ирина Мудрая и заместитель руководителя Департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград — руководитель управления по вопросам помилования ОП Дмитрий Журавлев.

Секретарем Комиссии назначен Александр Марченко — главный консультант управления по вопросам помилования Департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград ОП.

В состав также вошли представители правоохранительных органов, научных учреждений и правозащитного сектора, в частности:

Горобец Евгений — начальник Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний

Гречанюк Сергей — ректор Пенитенциарной академии Украины (по согласию)

Левченко Виталий — начальник Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины — начальник Главного управления Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины бригадный генерал

Мережко Ярослав — заместитель Председателя Службы безопасности Украины бригадный генерал

Онищенко Наталья — заместитель директора Института государства и права имени В.М. Корецкого Национальной академии наук Украины (по согласию)

Павличенко Екатерина — заместитель Министра внутренних дел Украины

Павличенко Александр — исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека (по согласию).

