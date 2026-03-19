  1. В Україні

Володимир Зеленський затвердив новий склад Комісії з питань помилування

17:03, 19 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Затверджено новий персональний склад Комісії при Президентові України у питаннях помилування.
Володимир Зеленський затвердив новий склад Комісії з питань помилування
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №247/2026, яким затверджено новий склад Комісії при Президентові України у питаннях помилування. Відповідний документ оприлюднений 19 березня та набирає чинності з дня публікації.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Новим указом також визнано таким, що втратив чинність, попередній документ від 20 серпня 2021 року, яким визначався склад цієї Комісії.

Хто увійшов до складу Комісії

Головою Комісії призначено керівника Офісу Президента Кирила Буданова. Його заступниками стали заступниця керівника ОП Ірина Мудра та заступник керівника Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород – керівник управління з питань помилування ОП Дмитро Журавльов.

Секретарем Комісії визначено Олександра Марченка – головного консультанта управління з питань помилування Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород ОП.

До складу також увійшли представники правоохоронних органів, наукових установ та правозахисного сектору, зокрема:

Горобець Євген – начальник Департаменту з питань виконання кримінальних покарань

Гречанюк Сергій – ректор Пенітенціарної академії України (за згодою)

Левченко Віталій – начальник Військової служби правопорядку у Збройних Силах України – начальник Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України бригадний генерал

Мережко Ярослав – заступник Голови Служби безпеки України бригадний генерал

Оніщенко Наталія – заступник директора Інституту держави і права імені В.М.Корецького Національної академії наук України (за згодою)

Павліченко Катерина – заступник Міністра внутрішніх справ України

Павліченко Олександр – виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини (за згодою).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна указ Володимир Зеленський

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]