Мать продала свою ребёнка чужому мужчине за 100 долларов, а тот ее изнасиловал — оба получили по 15 лет тюрьмы

Обвиняемый в интернете познакомился с женщиной и договорился с ней о передаче 5-летней девочки в обмен на 100 долларов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор жителю Киева, осужденному к 15 годам лишения свободы за совершение особо тяжких преступлений против малолетнего ребенка. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Доказано, что обвиняемый в интернете познакомился с женщиной и договорился с ней о передаче ребенка в обмен на денежное вознаграждение — 100 долларов. После того как «обмен» состоялся, осужденный изнасиловал девочку.

Об обстоятельствах изнасилования обвиняемый подробно рассказывал своим знакомым, присылая свои фото и фото ребенка в обнаженном виде.

В судебных прениях ювенальный прокурор подчеркнул исключительную общественную опасность обвиняемого, исключительную тяжесть совершенных преступлений, в том числе против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего ребенка, наличие расстройства сексуального поведения в форме педофилии. Сторона обвинения настаивала на назначении максимального наказания.

Суд первой инстанции поддержал позицию прокурора и признал мужчину виновным, назначив максимальное наказание — 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, кроме жилья.

Не согласившись с этим решением, обвиняемый подал апелляционную жалобу, однако безрезультатно.

Постановлением Киевского апелляционного суда от 17 марта 2026 года приговор оставлен без изменений. Приговор вступил в законную силу.

В Офисе Генпрокурора подчеркивают, что в этом деле ответственность несут оба взрослых. Мать сознательно передала своего родного ребенка в руки насильника и за это также получила 15 лет лишения свободы. Приговор она не обжаловала.

Девочку изъяли из опасной среды и поместили в Центр социально-психологической реабилитации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.