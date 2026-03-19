Мати продала свою дитину чужому чоловіку за $100, а той її зґвалтував — обоє отримали 15 років в'язниці

Обвинувачений в інтернеті познайомився із жінкою та домовився з нею про передачу 5-річної дівчинки в обмін на 100 доларів.

Київський апеляційний суд залишив без змін вирок мешканцю Києва, якого засуджено до 15 років позбавлення волі за вчинення особливо тяжких злочинів проти малолітньої дитини. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Доведено, що обвинувачений в інтернеті познайомився із жінкою та домовився з нею про передачу дитини в обмін на грошову винагороду – 100 доларів. Після того як «обмін» відбувся - засуджений зґвалтував дівчинку.

Про обставини зґвалтування обвинувачений детально розповідав своїм знайомим, надсилаючи свої фото та дитини в оголеному вигляді.

У судових дебатах ювенальний прокурор наголосив на винятковій суспільній небезпеці обвинуваченого, особливої тяжкості вчинених злочинів, у тому числі - проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої дитини, наявність розладу сексуальної поведінки у формі педофілії. Сторона обвинувачення наполягала на призначенні максимального покарання.

Суд першої інстанції підтримав позицію прокурора та визнав чоловіка винним, призначивши максимальне покарання - 15 років позбавлення волі із конфіскацію всього майна, крім житла.

Не погодившись із цим рішенням, обвинувачений подав апеляційну скаргу, однак безрезультатно.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 17 березня 2026 року вирок залишено без змін. Вирок набрав законної сили.

В Офісі Генпрокурора наголошують, що у цій справі відповідальність несуть обидва дорослі. Мати свідомо передала свою рідну дитину в руки кривдника і за це також отримала 15 років позбавлення волі. Вирок вона не оскаржувала.

Дівчинку було вилучено з небезпечного середовища та поміщено до Центру соціально-психологічної реабілітації.

