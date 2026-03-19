В Киеве мужчина ослеп на один глаз после операции на носе: врач частной клиники под подозрением

Операция по пластике носовой перегородки и удалению кисты привела к потере зрения.

В Киеве сообщили о подозрении врачу-отоларингологу частного медицинского центра из-за потери пациентом зрения после операции.

По данным городской прокуратуры, 65-летнего медика подозревают в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия для больного.

Установлено, что 50-летний мужчина обратился в медучреждение для проведения планового оперативного вмешательства — пластики носовой перегородки и удаления кисты правой гайморовой пазухи. После операции, находясь на стационарном лечении, пациент сообщил о потере зрения на один глаз.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной потери зрения стали повреждения, нанесенные во время оперативного вмешательства.

Действия врача-отоларинголога квалифицированы по ч. 1 ст. 140 УК Украины, а именно как ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного к ним отношения, что повлекло тяжкие последствия для больного.

