У Києві чоловік осліп на одне око після операції на носі: лікар приватної клініки під підозрою

18:15, 19 березня 2026
Операція з пластики носової перегородки і видалення кісти призвела до втрати зору.
У Києві повідомили про підозру лікарю-отоларингологу приватного медичного центру через втрату пацієнтом зору після операції.

За даними міської прокуратура, 65-річного медика підозрюють у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого.

Встановлено, що 50-річний чоловік звернувся до медзакладу для проведення планового оперативного втручання — пластики носової перегородки та видалення кісти правої гайморової пазухи. Після операції, перебуваючи на стаціонарному лікуванні, пацієнт повідомив про втрату зору на одне око.

Судово-медична експертиза встановила, що причиною втрати зору стали ушкодження, завдані під час оперативного втручання.

Дії лікаря-отоларинголога кваліфіковано за ч. 1 ст. 140 КК України, а саме як неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого.

