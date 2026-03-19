В Украине растет разрыв в пенсиях: минималку хотят повысить до 6000 грн — что известно

После индексации пенсий снова актуализировалась проблема разницы в выплатах между разными категориями пенсионеров.

Глава парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заявил, что Украине необходимы системные решения для пересмотра уровня пенсионного обеспечения, а не точечные шаги.

По его словам, несмотря на то, что в текущем месяце пенсионеры получили проиндексированные выплаты, ожидаемого улучшения их благосостояния не произошло. Он отметил, что действующий механизм индексации, ежегодно определяемый правительством, не обеспечивает надлежащей защиты от инфляции и одновременно увеличивает разрыв между «старыми» и «новыми» пенсиями.

Гетманцев сообщил, что после индексации с 1 марта 2026 года назначенные ранее пенсии рассчитываются исходя из показателя 9992 грн, тогда как новые — с 17482 грн. Поэтому, при одинаковом страховом стаже и зарплате, украинцы, которым пенсии назначили ранее, получают почти вдвое меньшие выплаты, чем те, кто вышел на пенсию недавно.

Также он привел данные Пенсионного фонда Украины: в марте 2026 года повышение на 100 грн получат 525 тысяч человек, от 100 до 500 грн - 4,7 млн, от 500 до 1000 грн - 3,2 млн. В то же время 328 тысяч пенсионеров не получат повышения вообще. Средний размер доплаты составляет 519,2 грн., то есть около 10 евро.

По словам депутата, значительная часть пенсионеров получила минимальные надбавки – около 100 грн или до уровня минимальной пенсии. В этом контексте он назвал решение об единовременной выплате 1500 грн правильным, но лишь частичным шагом.

Гетманцев подчеркнул, что для реальных изменений необходимо приблизить пенсии к фактическому прожиточному минимуму, который для нетрудоспособных граждан превышает 7 тысяч гривен. Он подчеркнул, что нынешний разрыв только растет и неприемлем к пенсионерам.

Кроме того, депутат заявил, что государство должно найти ресурсы для осовременивания пенсий и повышения минимальной пенсии хотя бы до 6 тысяч гривен.

Напомним, единовременная сумма 1 500 грн будет начислена как доплата к уже назначенной пенсии или социальной выплате в пределах апрельских выплат отдельной суммой.

