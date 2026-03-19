В Україні зростає розрив у пенсіях: мінімалку хочуть підвищити до 6000 грн — що відомо

Після індексації пенсій знову актуалізувалася проблема різниці у виплатах між різними категоріями пенсіонерів.

Глава парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що Україні необхідні системні рішення для перегляду рівня пенсійного забезпечення, а не точкові кроки.

За його словами, попри те, що цього місяця пенсіонери отримали проіндексовані виплати, очікуваного покращення їхнього добробуту не відбулося. Він зазначив, що чинний механізм індексації, який щороку визначає уряд, не забезпечує належного захисту від інфляції та водночас збільшує розрив між «старими» і «новими» пенсіями.

Гетманцев повідомив, що після індексації з 1 березня 2026 року пенсії, призначені раніше, розраховуються виходячи з показника 9992 грн, тоді як нові — із 17482 грн. Через це, за однакового страхового стажу та зарплати, українці, яким пенсії призначили раніше, отримують майже вдвічі менші виплати, ніж ті, хто вийшов на пенсію нещодавно.

Також він навів дані Пенсійного фонду України: у березні 2026 року підвищення на 100 грн отримають 525 тисяч осіб, від 100 до 500 грн — 4,7 млн, від 500 до 1000 грн — 3,2 млн. Водночас 328 тисяч пенсіонерів не отримають підвищення взагалі. Середній розмір доплати становить 519,2 грн, тобто близько 10 євро.

За словами депутата, значна частина пенсіонерів отримала мінімальні надбавки — близько 100 грн або до рівня мінімальної пенсії. У цьому контексті він назвав рішення про одноразову виплату 1500 грн правильним, але лише частковим кроком.

Гетманцев наголосив, що для реальних змін необхідно наблизити пенсії до фактичного прожиткового мінімуму, який для непрацездатних громадян вже перевищує 7 тисяч гривень. Він підкреслив, що нинішній розрив лише зростає і є неприйнятним щодо пенсіонерів.

Крім того, депутат заявив, що держава має знайти ресурси для осучаснення пенсій та підвищення мінімальної пенсії хоча б до 6 тисяч гривень.

Нагадаємо, одноразова сума 1 500 грн буде нарахована як доплата до вже призначеної пенсії або соціальної виплати у межах квітневих виплат окремою сумою.

