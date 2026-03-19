Выбросила взятку за забор: ВАКС приговорил депутата Людмилу Марченко к 2 годам лишения свободы

Людмила Марченко получила 2 года лишения свободы при содействии в выезде мужчин за границу через систему «Шлях».

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор, признав народного депутата и её помощницу виновными в получении 11,3 тысячи долларов США за содействие в пересечении государственной границы. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Речь идёт о депутате Людмиле Марченко.

Её признали виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 369-2 УК Украины. Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы, а также запрет занимать должности в органах государственной власти сроком на три года.

Её помощницу также признали виновной по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 369-2 УК Украины. Ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с дополнительным ограничением — запретом работать в учреждениях и организациях, деятельность которых связана с оформлением разрешений на выезд граждан из Украины, сроком на три года.

Приговор вступит в законную силу через 30 дней с момента его оглашения, если в этот срок он не будет обжалован в апелляционном порядке.

Напомним, Марченко совместно со своей помощницей за денежное вознаграждение обещала гражданам обеспечить принятие уполномоченными лицами областной военной администрации решения о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесение соответствующих сведений в информационную систему «Шлях».

Следствием установлено два эпизода противоправной деятельности народного депутата и её помощницы. Первый — получение от гражданина неправомерной выгоды в размере 6 000 долларов США за беспрепятственное пересечение границы. Второй — получение 5 300 долларов.

Ранее сообщалось, что народный депутат Марченко выбросила взятку за забор, где находились детективы НАБУ.

Позже Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для депутатки.

