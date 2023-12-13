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  1. В Украине

Дело нардепа Людмилы Марченко, которая выбросила взятку за забор, направили в суд

15:56, 13 декабря 2023
САП направила в суд дело в отношении нардепа и его помощницы, разоблаченных на получении 11,3 тыс. долларов США за пересечение границы.
Дело нардепа Людмилы Марченко, которая выбросила взятку за забор, направили в суд
Фото: dsnews.ua
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В среду, 13 декабря, прокурор САП направил в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины и ее помощницы, разоблаченных на получении 11,3 тыс. долларов США за пересечение границы. Об этом сообщила пресс-служба САП.

Отмечается, что действия обвиняемых квалифицированы по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 УК Украины.

«В рамках досудебного расследования установлено, что депутат совместно со своей помощницей за денежное вознаграждение обещала гражданам обеспечить принятие уполномоченным лицами областной военной администрации решение о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесение соответствующих сведений в Информационную систему «Шлях», – пишут в САП.

В ведомстве также добавляют, что следствием установлены два эпизода противоправной деятельности нардепа и его помощницы. Первый эпизод – получение от гражданина за беспрепятственное пересечение границы неправомерной выгоды в размере 6 тыс. дол. США. Второй – получение 5300 дол. США.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч до пяти тысяч пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

САП не называет фамилию нардепа, но, по данным СМИ, речь идет о народной депутатке Людмиле Марченко, которую исключили из партии «Слуга народа».

Ранее сообщалось, что нардеп Марченко выбросила взятку за забор, где стояли детективы НАБУ.

Также сообщалось, что группа лиц систематически получала неправомерную выгоду за включение через областные военные администрации в информационную систему «Шлях» сведений, предоставляющих право на пересечение границы. Предварительная квалификация – ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Добавим, в «Слуге народа» прокомментировали обыск у народного депутата Людмилы Марченко.

Позже Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения действующему нардепу, которая подозревается в злоупотреблении влиянием.

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