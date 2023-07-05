В Тернопольской области разоблачили помощника депутата на взятке за внесение данных в систему «Шлях»

В настоящее время детективы проводят неотложный обыск у помощника, а также у нардепа в Тернопольской области.

Фото: НАБУ

НАБУ и САП при оперативном сопровождении Департамента внутренней безопасности Нацпола разоблачили помощника действующего народного депутата Украины на получении неправомерной выгоды за внесение данных в систему «Шлях», что фактически дает разрешение на пересечение границы. В настоящее время детективы проводят неотложный обыск у помощника, а также у нардепа в Тернопольской области. Проверяется возможная причастность народной избранницы к совершению преступления. Об этом сообщает НАБУ.

По данным следствия, группа лиц систематически получала неправомерную выгоду за включение через областные военные администрации в информационную систему «Шлях» сведений, предоставляющих право на пересечение границы. Предварительная квалификация – ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Детали дела обещают обнародовать со временем.

По информации, распространяемой в СМИ, речь идет о народной депутатке от "Слуги Народа" Людмиле Марченко и ее помощнике.

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