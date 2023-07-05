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  1. В Україні

На Тернопільщині викрили помічника депутата на хабарі за внесення даних у систему «Шлях»

22:18, 5 липня 2023
Наразі детективи проводять невідкладний обшук у помічника, а також у нардепа на Тернопільщині.
На Тернопільщині викрили помічника депутата на хабарі за внесення даних у систему «Шлях»
Фото: НАБУ
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НАБУ і САП за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполу викрили помічника чинного народного депутата України на отриманні неправомірної вигоди за внесення даних в систему «Шлях», що фактично надає дозвіл на перетин кордону. Наразі детективи проводять невідкладний обшук у помічника, а також у нардепа на Тернопільщині. Перевіряється можлива причетність народної обраниці до вчинення злочину. Про це повідомляє НАБУ. 

За даними слідства, група осіб систематично отримували неправомірну вигоду за включення через обласні військові адміністрації в інформаційну систему «Шлях» відомостей, які надають право на перетин кордону. Попередня кваліфікація - ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.

Деталі справи обіцяють оприлюднити згодом.

За інформацією, котру поширюють у ЗМІ, йдеться про народну депутатку від "Слуги Народа" Людмилу Марченко та її помічника. 

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