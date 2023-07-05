МАГАТЕ запросило у росіян доступ до дахів реакторів ЗАЕС

Експерти хочуть перевірити дахи 3-го і 4-го реакторів, а також отримати доступ до частин турбінних залів і деяких частин системи охолодження станції.

Міжнародне агентство з атомної енергії запросило в російських військових додатковий доступ до дахів реакторів Запорізької АЕС для підтвердження відсутності мін або вибухівки. Про це йдеться у пресрелізі на сайті МАГАТЕ 5 липня.

Генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі заявив, що поки не спостерігає жодних видимих ​​слідів мін або вибухівки на території ЗАЕС.

За даними організації, експерти МАГАТЕ запросили додатковий доступ, необхідний для підтвердження відсутності мін або вибухівки на Запорізькій АЕС. Зокрема, Гроссі наголосив, що важливий доступ до дахів реакторних блоків номер 3 і 4, а також доступ до частин турбінних залів і деяких частин системи охолодження на станції.

Гендиректор також зауважив важливість перевірки командою МАГАТЕ всіх частин ЗАЕС для моніторингу повної відповідності п’яти основним принципам захисту найбільшої атомної електростанції Європи "під час нинішнього військового конфлікту після протилежних заяв і звинувачень останніми днями щодо військової ситуації".

З огляду на військову напругу та посилення активності в регіоні, де розташована ця велика атомна електростанція, наші експерти повинні мати можливість перевірити факти на місцях. Їхні незалежні та об’єктивні звіти допоможуть прояснити поточну ситуацію на місці, що має вирішальне значення в такий час, коли є непідтверджені звинувачення та контрзвинувачення", - сказав Гроссі.

Нагадаємо, що у Міноборони пояснили, навіщо рф залякує терактом на Запорізькій АЕС.

У МОЗ розповіли, що має бути в тривожній валізці на випадок теракту на ЗАЕС.

Збройні Сили України офіційно повідомили про можливу підготовку, найближчим часом, провокації на території ЗАЕС.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.