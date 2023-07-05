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  1. В Украине

МАГАТЭ запросило у россиян доступ к крышам реакторов ЗАЭС

21:39, 5 июля 2023
Эксперты хотят проверить крыши 3-го и 4-го реакторов, а также получить доступ к частям турбинных залов и некоторым частям системы охлаждения станции.
МАГАТЭ запросило у россиян доступ к крышам реакторов ЗАЭС
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Международное агентство по атомной энергии запросило у российских военных дополнительный доступ к крышам реакторов Запорожской АЭС для подтверждения отсутствия мин или взрывчатки. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте МАГАТЭ 5 июля.

Генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси заявил, что пока не наблюдает никаких видимых следов мин или взрывчатки на территории ЗАЭС.

По данным организации, эксперты МАГАТЭ запросили дополнительный доступ, необходимый для подтверждения отсутствия мин или взрывчатки на Запорожской АЭС. В частности, Гросси подчеркнул, что важен доступ к крышам реакторных блоков номер 3 и 4, а также доступ к частям турбинных залов и некоторым частям системы охлаждения на станции.

Гендиректор также отметил важность проверки командой МАГАТЭ всех частей ЗАЭС для мониторинга полного соответствия пяти основным принципам защиты крупнейшей атомной электростанции Европы "во время нынешнего военного конфликта после противоположных заявлений и обвинений в последние дни по военной ситуации".

"Учитывая военное напряжение и усиление активности в регионе, где расположена эта крупная атомная электростанция, наши эксперты должны иметь возможность проверить факты на местах. Их независимые и объективные отчеты помогут прояснить текущую ситуацию на месте, что имеет решающее значение в это время, когда есть неподтвержденные обвинения и контробвинения", – сказал Гросси.

Напомним, что в Минобороны объяснили, зачем рф запугивает терактом на Запорожской АЭС. 

В Минздраве рассказали, что должно быть в тревожном чемоданчике на случай теракта на ЗАЭС. 

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