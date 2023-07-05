В Минобороны объяснили, зачем рф запугивает терактом на Запорожской АЭС

В Минобороны считают, что запугиванием террористическими действиями рф хочет использовать как инструмент достижения военных целей.

Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что в последнее время информационное пространство заполнили сообщения о вероятности террористического акта на Запорожской АЭС. Об этом она сообщила на своем Телеграм-канале.

«Страна-террорист способна на любые, даже тотально безрассудные поступки, которые потом попытается выдать за чужие», - подчеркнула она.

Маляр добавила, что для минимизации возможных негативных последствий в четырех украинских областях – Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской, уже несколько дней продолжаются учения экстренных служб по преодолению последствий возможного теракта на Запорожской АЭС.

Также заместитель министра обороны объяснила, зачем россияне нагнетают ситуацию вокруг этой АЭС и могут прибегнуть к террористическим действиям на ее территории. Прежде всего, чтобы переломить ход войны в свою пользу.

«Оба сценария - как запугивание террористическими действиями, так и их непосредственное совершение - для рф являются инструментом достижения военных целей», - подчеркнула Маляр.

«Сохранять спокойствие, доверять исключительно официальным источникам информации и придерживаться их рекомендаций», - призвала украинцев представительница Минобороны.

Ранее в ГУР сообщили, что оккупанты уменьшают присутствие на территории Запорожской АЭС. Это происходит на фоне информации об угрозе взрыва станции россиянами.

Добавим, что в ISW оценили риски подрыва оккупантами ЗАЭС: есть три сценария возможного результата событий.

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