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  1. В Украине

Убил пенсионерку за полторы тысячи гривен: в Тернопольской области будут судить местного жителя

23:24, 5 июля 2023
В Тернопольской области будут судить мужчину, который убил 79-летнюю бабушку, чтобы завладеть ее средствами, а затем 10 лет скрывался от правосудия.
Убил пенсионерку за полторы тысячи гривен: в Тернопольской области будут судить местного жителя
Фото: vitatv.com.ua
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В Тернопольской области местного жителя будут судить за разбой и умышленное убийство 79-летней женщины. Об этом пишет Тернопольская областная прокуратура.

По данным следствия, в августе 2013 года 48-летний обвиняемый приехал из Тернополя в с. Куны Гайсинского района, где встретил 79-летнюю местную жительницу.

Злоумышленник рассказал о себе вымышленную историю и, воспользовавшись доверием женщины, остался проживать у нее дома.

За время совместного проживания мужчина узнал о материальном состоянии пострадавшей и, не имея другого источника для своего существования, решил обокрасть свою благотворительницу.

«Вечером 01.09.2013, находясь в доме потерпевшей, применяя к пожилому человеку физическую силу, насильно связал ей руки за спиной бинтом и нанес кулаком удары по голове и лицу с целью установления места нахождения денежных средств. При отказе выдать принадлежащие женщине средства, продолжая свой преступный умысел, применяя насилие, опасное для жизни потерпевшей, нанес ей несколько ударов тупым твердым предметом по голове, от которых женщина скончалась на месте происшествия.

Далее злоумышленник, с целью собственного преступного обогащения, обыскал дом покойницы и завладел принадлежащими ей вещами – мобильным телефоном, часами и денежными средствами на общую сумму 1497 гривен, которыми распорядился по собственному усмотрению», – говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что преступнику удалось незаметно покинуть место происшествия и скрываться от органов досудебного расследования в течение 10 лет, вплоть до задержания во время проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Теперь ему грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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