Вбив пенсіонерку за півтори тисячі гривень: на Тернопільщині судитимуть місцевого жителя

На Тернопільщині судитимуть чоловіка, який вбив 79-річну бабусю, щоб заволодіти її коштами, а потім 10 років переховувався від правосуддя.

Фото: vitatv.com.ua

На Тернопільщині місцевого жителя судитимуть за розбій та умисне вбивство 79-річної жінки. Про це пише Тернопільська обласна прокуратура.

За даними слідства, у серпні 2013 року 48-річний обвинувачений приїхав з Тернополя у с. Куни Гайсинського району, де зустрів 79-річну місцеву мешканку.

Зловмисник розповів про себе вигадану історію і, скориставшись довірою жінки, залишився проживати у неї в будинку.

За час спільного проживання чоловік дізнався про матеріальні статки потерпілої та, не маючи іншого джерела для свого існування, вирішив обікрасти свою благодійницю.

«Увечері 01.09.2013, перебуваючи в будинку потерпілої, застосовуючи до людини похилого віку фізичну силу, силоміць зв’язав їй руки за спиною бинтом та наніс кулаком удари по голові та обличчю з метою встановлення місця знаходження грошових коштів. При відмові видати належні жінці кошти, продовжуючи свій злочинний умисел, застосовуючи насильство, яке є небезпечним для життя потерпілої, наніс їй кілька ударів тупим твердим предметом по голові, від яких жінка померла на місці події.



Далі зловмисник, з метою власного злочинного збагачення, обшукав будинок небіжчиці та заволодів належними їй речами – мобільним телефоном, годинником й грошовими коштами на загальну суму 1497 гривень, якими розпорядився на власний розсуд», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Зазначається, що злочинцю вдалося непомітно залишити місце події та переховуватися від органів досудового розслідування впродовж 10 років, аж до його затримання під час проведення оперативно-розшукових заходів.

Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

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