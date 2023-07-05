Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Викривачі корупції досі не отримали визначені для них 10% винагороди – НАЗК

У НАЗК чекають на рішення Вищого антикорупційного суду.

Довіру до Верховного Суду необхідно повернути – посли країн G7

Посли країн «Великої Сімки» пообіцяли допомогти у відновленні довіри до Верховного Суду і нагадали про необхідність продовження судової реформи.

Депутати хочуть залишити національний роумінг у селах і після завершення воєнного стану

Пропонується законодавчо зобов’язати мобільних операторів надавати послуги національного роумінгу і після завершення воєного стану.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про судовий контроль

Народні депутати пропонують посилити у процесуальних кодексах судовий контроль за виконанням судових рішень.

У КПК посилять відповідальність адвокатів за затягування справ і неявку до суду після загибелі обвинуваченого у Шевченківському суді, — голова комітету

Для учасників судового процесу, зокрема, адвокатів та прокурорів посилять відповідальність за подання безпідставних відводів суддям, і введуть норми про неприпустимість зловживання процесуальними правами на фоні подій, що сталися у Шевченківському районному суді, розповів голова Комітету Ради.

  1. В Україні

Вбив пенсіонерку за півтори тисячі гривень: на Тернопільщині судитимуть місцевого жителя

23:24, 5 липня 2023
На Тернопільщині судитимуть чоловіка, який вбив 79-річну бабусю, щоб заволодіти її коштами, а потім 10 років переховувався від правосуддя.
Вбив пенсіонерку за півтори тисячі гривень: на Тернопільщині судитимуть місцевого жителя
Фото: vitatv.com.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

На Тернопільщині місцевого жителя судитимуть за розбій та умисне вбивство 79-річної жінки. Про це пише Тернопільська обласна прокуратура.

За даними слідства, у серпні 2013 року 48-річний обвинувачений приїхав з Тернополя у с. Куни Гайсинського району, де зустрів 79-річну місцеву мешканку.

Зловмисник розповів про себе вигадану історію і, скориставшись довірою жінки, залишився проживати у неї в будинку.

За час спільного проживання чоловік дізнався про матеріальні статки потерпілої та, не маючи іншого джерела для свого існування, вирішив обікрасти свою благодійницю.

«Увечері 01.09.2013, перебуваючи в будинку потерпілої, застосовуючи до людини похилого віку фізичну силу, силоміць зв’язав їй руки за спиною бинтом та наніс кулаком удари по голові та обличчю з метою встановлення місця знаходження грошових коштів. При відмові видати належні жінці кошти, продовжуючи свій злочинний умисел, застосовуючи насильство, яке є небезпечним для життя потерпілої, наніс їй кілька ударів тупим твердим предметом по голові, від яких жінка померла на місці події.

Далі зловмисник, з метою власного злочинного збагачення, обшукав будинок небіжчиці та заволодів належними їй речами – мобільним телефоном, годинником й грошовими коштами на загальну суму 1497 гривень, якими розпорядився на власний розсуд», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Зазначається, що злочинцю вдалося непомітно залишити місце події та переховуватися від органів досудового розслідування впродовж 10 років, аж до його затримання під час проведення оперативно-розшукових заходів.

Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Павло Вовк
    Павло Вовк
    голова Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юлія Войтенко
    Юлія Войтенко
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Нінель Потоцька
    Нінель Потоцька
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Невідома
    Тетяна Невідома
    член Ради суддів України, суддя Київського апеляційного суду
  • Олександр Пасенюк
    Олександр Пасенюк
    суддя Конституційного Суду України у 2011-2016 рр., Президент ГО «Всеукраїнська асоціація адміністративних суддів»