Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Суддю, що виправдовувала напад РФ на Україну, допомогли задокументувати колеги

Суддя Звенигородського райсуду Черкаської області Світлана Федорець наговорила на роботі на кримінальне провадження.

Судді, депутати та держслужбовці повинні будуть декларувати купівлю валюти на суму більше 3500 доларів

Кабмін зареєстрував законопроект, яким пропонується ввести обов’язок декларувати операції з купівлі-продажу валюти, якщо розмір правочину перевищує 134 тисячі грн.

Адвокат у справі Сенниченка: «Рішення ВАКС остаточне, апеляція НАБУ і САП не відповідає закону»

Адвокат у справі Сенниченка про рішення ВАКС: НАБУ і САП вручали підозри неправомірно, строки слідства подовжено незаконно.

Вища рада правосуддя надала згоду на утримання судді Світлани Федорець під вартою

Суддя підозрюється у підтримці агресії РФ проти України.

Обвинувачений підірвав вибуховий пристрій в Шевченківському райсуді Києва, є заручники

У Шевченківському райсуді столиці справжні бойові дії.

  1. Фото
  2. / В Україні

У Києві помітили зухвалого «героя паркування», фото

13:34, 5 липня 2023
«Героя паркування» помітили біля столичного торгового центру «Піраміда».
У Києві помітили зухвалого «героя паркування», фото
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У середу, 5 липня, біля столичного торгівельного центру «Піраміда» помітили «героя паркування» на легковому автомобілі Opel. Фото опублікувало спільнота «dtp.kiev.ua».

Як видно на фото, водій залишив свій автомобіль одразу на двох місцях паркування для осіб з інвалідністю.

Стільки автомобіль так простояв – невідомо.

Раніше ми писали, що у Києві в одному місці помітили одразу двох «героїв парковки».

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роман Бабій
    Роман Бабій
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Роман Сацький
    Роман Сацький
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олександр Кармазін
    Олександр Кармазін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Назарій Дулебко
    Назарій Дулебко
    голова Сихівського районного суду м. Львова