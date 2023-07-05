У Києві помітили зухвалого «героя паркування», фото

«Героя паркування» помітили біля столичного торгового центру «Піраміда».

У середу, 5 липня, біля столичного торгівельного центру «Піраміда» помітили «героя паркування» на легковому автомобілі Opel. Фото опублікувало спільнота «dtp.kiev.ua».

Як видно на фото, водій залишив свій автомобіль одразу на двох місцях паркування для осіб з інвалідністю.

Стільки автомобіль так простояв – невідомо.

Раніше ми писали, що у Києві в одному місці помітили одразу двох «героїв парковки».

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.