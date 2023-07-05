Сі Цзіньпін особисто застеріг путіна від використання ядерної зброї в Україні, – FT

За даними ЗМІ, лідер Китаю під час свого візиту до москви у березні застеріг путіна від використання ядерної зброї в Україні.

Фото: Associated Press

Лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто застеріг путіна від використання ядерної зброї в Україні. Про це пише Financial Times із посиланням на низку посадовців США, Китаю та рф.

За інформацією джерел видання, Сі застеріг путіна від використання ядерної зброї в Україні під час свого візиту до москви у березні цього року.

Також, як зазначають співрозмовники видання, китайські чиновники з того часу, вважають, що це саме вони переконали главу рф відмовитися від погроз застосувати ядерну зброю проти України.

Раніше, у березні керівник зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що візит Сі «зменшує ризик ядерної війни».

Колишній урядовець КНР підтвердив FT, що Сі сказав особисто Путіну не використовувати ядерну зброю, зазначивши, що позиція Китаю проти її застосування була включена в його позиційний документ щодо миру в Україні.

Співбесідники, близькі до кремля, натомість, стверджують, що путін самостійно відмовився від використання тактичної ядерної зброї в Україні, оскільки тоді, за їхніми словами, українські території, на які претендує російський диктатор, перетворилися б на опромінену пустелю, і навряд чи допомогло б його військам просунутися вперед.

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