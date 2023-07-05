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  1. В Україні

Працював на окупантів у Мелітополі, а потім переховувався у Києві: викрито маріупольця

12:56, 5 липня 2023
Правоохоронці затримали жителя Маріуполя, який працював в окупаційному правоохоронному органі Мелітополя.
Працював на окупантів у Мелітополі, а потім переховувався у Києві: викрито маріупольця
Фото: gp.gov.ua
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Правоохоронці затримали жителя Маріуполя, який працював на росіян в окупованому Мелітополі, а потім ховався від правосуддя у Києві. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, маріуполець після тимчасової окупації рідного міста переїхав до Мелітополя, де добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

Так, у квітні 2022 року за пропозицією окупаційної влади він зайняв посаду «поліцейського патрульно-постової служби» в незаконному правоохоронному органі – «Мелитопольском РУВД Главного управления МВД в Запорожской области».

Працюючи на ворога, псевдоправоохоронець брав участь у патрулюванні міста та заходах з придушення серед місцевого населення руху опору.

Також чоловік проводив агітаційну роботу та схиляв жителів Мелітополя до співпраці з ворогом, зазначають у прокуратурі.

Відомо, що у липні 2022 року чоловік звільнився з лав так званої «народної міліції» та виїхав на підконтрольну Україні територію. Потім приїхав до Києва, де переховувався з метою уникнення відповідальності.

У червні 2023 року його викрили правоохоронці.

Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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