Працював на окупантів у Мелітополі, а потім переховувався у Києві: викрито маріупольця

Правоохоронці затримали жителя Маріуполя, який працював на росіян в окупованому Мелітополі, а потім ховався від правосуддя у Києві. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, маріуполець після тимчасової окупації рідного міста переїхав до Мелітополя, де добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками.
Так, у квітні 2022 року за пропозицією окупаційної влади він зайняв посаду «поліцейського патрульно-постової служби» в незаконному правоохоронному органі – «Мелитопольском РУВД Главного управления МВД в Запорожской области».
Працюючи на ворога, псевдоправоохоронець брав участь у патрулюванні міста та заходах з придушення серед місцевого населення руху опору.
Також чоловік проводив агітаційну роботу та схиляв жителів Мелітополя до співпраці з ворогом, зазначають у прокуратурі.
Відомо, що у липні 2022 року чоловік звільнився з лав так званої «народної міліції» та виїхав на підконтрольну Україні територію. Потім приїхав до Києва, де переховувався з метою уникнення відповідальності.
У червні 2023 року його викрили правоохоронці.
Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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