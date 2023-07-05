Работал на оккупантов в Мелитополе, а затем скрывался в Киеве: разоблачен мариупольец

Правоохранители задержали жителя Мариуполя, работавшего в оккупационном правоохранительном органе Мелитополя.

Фото: gp.gov.ua

Правоохранители задержали жителя Мариуполя, работавшего на россиян в оккупированном Мелитополе, а затем скрывавшегося от правосудия в Киеве. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, мариуполец после временной оккупации родного города переехал в Мелитополь, где добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками.

Так, в апреле 2022 года по предложению оккупационных властей он занял должность «полицейского патрульно-постовой службы» в незаконном правоохранительном органе – «Мелитопольском РУВД Главного управления МВД в Запорожской области».



Работая на врага, псевдоправоохранитель принимал участие в патрулировании города и мероприятиях по подавлению среди местного населения движения сопротивления.

Также мужчина проводил агитационную работу и склонял жителей Мелитополя к сотрудничеству с врагом, отмечают в прокуратуре.



Известно, что в июле 2022 года мужчина уволился из рядов так называемой «народной милиции» и выехал на подконтрольную Украине территорию. Затем приехал в Киев, где скрывался во избежание ответственности.



В июне 2023 года его разоблачили правоохранители.

В настоящее время суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

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