Для злочинців, яких Україна вимагає видати у іноземних держав, будуть найкращі умови ув’язнення

Іноземні держави відмовляються екстрадувати в Україну злочинців, бо у нашій державі немає гарантій безпеки для ув’язнених – депутати пропонують тримати їх у покращених СІЗО та колоніях.

В Україні немає гарантій безпеки для ув’язнених та не дотримуються міжнародні стандарти, тому іноземні країни відмовляються екстрадувати в Україну злочинців або ж просять нашу державу розміщувати екстрадованих у західних областях. Отже, треба встановити для них покращені умови. Таку логіку пропонують застосувати народні депутати Денис Маслов, Микола Стефанчук та інші у запропонованому законопроекті 9451 (щодо забезпечення дотримання прав і свобод засуджених громадян України, переданих в Україну для відбування покарання, а також щодо яких компетентним органом іноземної держави було прийнято рішення про їх видачу в Україну (екстрадицію) для притягнення до відповідальності або виконання вироку).

«Іноземні держави просять розміщувати екстрадованих в західних регіонах»

Як зазначають автори, останнім часом компетентними органами інших держав прийнято низку рішень про відмову в задоволенні запитів про видачу осіб до України з огляду на недодержання у пенітенціарних закладах України статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо заборони катування, а також неможливість гарантування безпеки під час перебування осіб в пенітенціарних закладах в умовах воєнного стану.

«При цьому окремими державами запитуються додаткові гарантії розміщення виданих осіб у західних регіонах України, а надання Україною таких гарантій, як правило, оцінюється позитивно та сприяє вирішенню питання щодо екстрадиції», - пишуть автори у пояснювальній записці.

Отже, як міркують автори, для уникнення випадків відмови компетентними органами іноземних держав у екстрадиції в Україну підозрюваних та обвинувачених, доцільно надати Міністерству юстиції України повноваження затверджувати переліки установ попереднього ув’язнення, виправних чи виховних колоній, у яких триматимуться екстрадовані.

Для екстрадованих будуть умови з міжнародними стандартами

«Сектори/дільниці таких установ повністю відповідатимуть як вимогам національного законодавства, так і міжнародним зобов’язанням України у сфері прав людини.

Зокрема при їх створенні та функціонуванні буде враховано результати візитів Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню та розглянутих Європейським судом з прав людини справ у цій сфері проти України», - пишуть депутати.

Так, Кримінально-виконавчий кодекс України доповнюється положеннями, які передбачатимуть відбування покарання засудженими до позбавлення волі, переданими в Україну, а також щодо яких компетентним органом іноземної держави прийнято рішення про їх екстрадицію для притягнення до відповідальності або виконання вироку, у колоніях згідно з переліком, який затверджується Міністерством юстиції України.

Аналогічно у Законі України «Про попереднє ув’язнення» (ст.8) передбачено норми щодо роздільного тримання осіб, яких передано в Україну за процедурою видачі (екстрадиції).

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.