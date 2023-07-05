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Схема виїзду ухилянтів через систему «Шлях»: судитимуть керівників благодійних фондів

11:21, 5 липня 2023
Вартість послуги з виїзду ухилянтів через систему «Шлях становила від 3 до 4 тисяч доларів.
Схема виїзду ухилянтів через систему «Шлях»: судитимуть керівників благодійних фондів
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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До суду скеровано обвинувальний акт відносно двох керівників благодійних організацій та їх спільника за обвинуваченням у незаконному переміщенні через кордон України чоловіків призовного віку та у здійсненні незаконного впливу на службових осіб однієї з районних військових адміністрацій Волинської області ( ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України). Про це інформує Київська міська прокуратура.

За даними слідства, злочинну схему організувала керівниця благодійного фонду, який функціонує у місті Луцьк та займається перевезенням міжнародної гуманітарної допомоги. До протиправної діяльності вона також залучила двох співучасників, у тому числі керівника ще однієї благодійної організації.

«Зловмисники у період воєнного стану пропонували чоловікам призовного віку виїхати за кордон під виглядом водіїв, що здійснюють перевезення гуманітарної допомоги або вантажів для потреб ЗСУ, шляхом включення їх до системи «Шлях». Це надавало їм право безперешкодно виїхати за межі України, а окремим ухилитись від мобілізації.

Вартість такої послуги для осіб, які планували тимчасово виїхати за кордон, становила 3 тис. доларів США, а для тих, хто бажав виїхати без повернення в Україну – 4 тис. доларів США.

Підшукавши «замовника» та отримавши грошові кошти, підозрювані надавали такій особі вантажний автомобіль та інші засоби для створення фіктивної відомості благодійної діяльності.

У подальшому учасники схеми здійснювали незаконний вплив на службових осіб районної військової адміністрації Волинської області задля внесення таких «водіїв» до інформаційної системи “Шлях”.

Учасників схеми викрили під час чергової передачі коштів у сумі 2 тис. доларів США. У ході обшуків в офісі фонду та в місцях проживання фігурантів правоохоронці вилучили бланки заяв від «водіїв» з копіями документів, списки таких осіб із зазначенням суми сплачених коштів, документи щодо гуманітарних вантажів, мобільні телефони, а також значні суми коштів у різній валюті», - сказано у повідомленні.   

Санкція статей передбачає до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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