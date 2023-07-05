Схема выезда уклонистов через систему «Шлях»: будут судить руководителей благотворительных фондов

Стоимость услуги по выезду уклонистов через систему «Шлях» составляла от 3 до 4 тысяч долларов.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

В суд направлен обвинительный акт в отношении двух руководителей благотворительных организаций и их сообщника по обвинению в незаконном перемещении через границу Украины мужчин призывного возраста и в осуществлении незаконного влияния на должностных лиц одной из районных военных администраций Волынской области (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст.28 ч. 2 ст.369-2 УК Украины). Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, преступную схему организовала руководитель благотворительного фонда, который функционирует в городе Луцк и занимается перевозкой международной гуманитарной помощи. В противоправную деятельность она также привлекла двух соучастников, в том числе руководителя еще одной благотворительной организации.

«Злоумышленники в период военного положения предлагали мужчинам призывного возраста выехать за границу под видом водителей, осуществляющих перевозку гуманитарной помощи или грузов для нужд ВСУ, путем включения их в систему «Шлях». Это давало им право беспрепятственно уехать за пределы Украины, а отдельным уклониться от мобилизации.

Стоимость такой услуги для лиц, планировавших временно выехать за границу, составляла 3 тыс. долларов США, а для желающих уехать без возвращения в Украину – 4 тыс. долларов США.

Подыскав «заказчика» и получив денежные средства, подозреваемые предоставляли такому лицу грузовик и другие средства для создания фиктивной ведомости благотворительной деятельности.

В дальнейшем участники схемы оказывали незаконное влияние на должностных лиц районной военной администрации Волынской области для внесения таких «водителей» в информационную систему «Шлях».

Участников схемы разоблачили при очередной передаче средств на сумму 2 тыс. долларов США. В ходе обысков в офисе фонда и в местах проживания фигурантов правоохранители изъяли бланки заявлений от «водителей» с копиями документов, списки таких лиц с указанием суммы уплаченных средств, документы по гуманитарным грузам, мобильные телефоны, а также значительные суммы средств в разной валюте», - говорится в сообщении.

Санкция статей предусматривает до 9 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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