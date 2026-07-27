Тарас Висоцький – міністр аграрної політики та продовольства України: повна біографія та професійний шлях

Тарас Висоцький очолив Міністерство аграрної політики та продовольства України, а протягом останніх років працював на ключових посадах у сфері формування державної аграрної політики.

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Після формування нового Кабінету Міністрів 16 липня 2026 року Міністерство аграрної політики та продовольства України очолив Тарас Висоцький ­– посадовець, який багато років працює над питаннями розвитку аграрної галузі та має значний досвід роботи в органах державної влади.

До цього він обіймав посади першого заступника міністра аграрної політики, а також заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства. Його професійна діяльність­ майже повністю пов’язана із сільським господарством – від роботи в галузевих асоціаціях до формування державної аграрної політики на рівні центральних органів влади.

Витоки та освіта

Тарас Висоцький народився у 1986 році в селі Кунин (Здолбунівський район, Рівненська область). Вищу освіту здобув у Національному університеті біоресурсів і природокористування України, який закінчив у 2008 році за спеціальністю «Адміністративний менеджмент», отримавши диплом магістра з менеджменту.

Після цього почав навчатися у Німеччині. У 2010 році закінчив Університет імені Гумбольдта в Берліні – здобув ступінь магістра наук з аграрної економіки. Саме навчання за кордоном сформувало його професійну спеціалізацію у сфері економіки аграрного сектору та розвитку сільського господарства.

Початок професійної діяльності

Свою професійну кар’єру Тарас Висоцький розпочав у приватному секторі. У 2011–2013 роках він працював експертом аграрних ринків у ТОВ «Ніка ПП», де займався аналізом аграрного виробництва, ринку зернових культур та економічних процесів у сільському господарстві.

З 2013-2019 рік працював в Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу». У 2013 році він став експертом аграрних ринків, а згодом очолив організацію, обійнявши посаду генерального директора.

У цей період Висоцький представляв інтереси аграрного бізнесу, працював над питаннями земельної реформи, розвитку експорту української продукції, удосконалення державного регулювання аграрної сфери та співпраці бізнесу з органами влади.

Робота в органах державної влади

У 2019 році Тараса Висоцького призначили першим заступником голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Вже того ж року він перейшов до центральних органів виконавчої влади, ставши заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. На цій посаді працював із 2019 по 2021 рік – відповідав за питання розвитку аграрного сектору, підтримки фермерських господарств, земельної політики та взаємодії з аграрним бізнесом.

Робота у Міністерстві аграрної політики

У 2021 році Тарас Висоцький був призначений першим заступником міністра аграрної політики та продовольства України. Цю посаду він обіймав до 2025 року. У цей період координував реалізацію державної аграрної політики, питання підтримки сільськогосподарських виробників, розвитку тваринництва, рослинництва, функціонування аграрного експорту та міжнародної співпраці.

Робота в Міністерстві економіки

У 2025 році Тарас Висоцький став заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства України. На цій посаді працював до липня 2026 року, продовжуючи опікуватися питаннями аграрної політики вже у складі об’єднаного міністерства.

Призначення Міністром аграрної політики та продовольства

16 липня 2026 року Верховна Рада України затвердила новий склад Кабінету Міністрів. Того ж дня парламент призначив Тараса Висоцького Міністром аграрної політики та продовольства України.

Для нього це стало логічним продовженням багаторічної роботи у сфері аграрної політики, адже він майже весь професійний шлях присвятив розвитку сільського господарства як у бізнесі, так і на державній службі. Тарас Висоцький виділив чотири пріоритети своєї роботи на посаді:

за європейську інтеграцію – послідовну підготовку аграрного сектору до повноправного членства України в Європейському Союзі;

залучення інвестицій, розвиток переробки та зростання доданої вартості, нові можливості для українських виробників, зміцнення конкурентоспроможності та розширення експортних ринків;

підтримку прифронтових громад – допомогу аграріям у деокупованих і прифронтових регіонах: розмінування земель, відновлення виробництва, а також доступ до фінансування та державних програм;

реформи й цифровізацію: розбудову сучасної та конкурентоспроможної аграрної політики.

Кар’єра Тараса Висоцького майже повністю пов’язана з аграрною сферою. Від експерта аграрних ринків та керівника профільної бізнес-асоціації він пройшов шлях до керівних посад у центральних органах виконавчої влади, а згодом очолив Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Призначення Тараса Висоцького міністром стало логічним продовженням його багаторічної роботи у сфері аграрної політики.

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