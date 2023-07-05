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  1. В мире

Си Цзиньпин лично предостерег путина от использования ядерного оружия в Украине, – FT

14:50, 5 июля 2023
По данным СМИ, лидер Китая во время своего визита в Москву в марте предостерег путина от использования ядерного оружия в Украине.
Си Цзиньпин лично предостерег путина от использования ядерного оружия в Украине, – FT
Фото: Associated Press
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Лидер Китая Си Цзиньпин лично предостерег путина от использования ядерного оружия в Украине. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на ряд чиновников США, Китая и рф.

По информации источников издания, Си предостерег путина от использования ядерного оружия в Украине во время своего визита в Москву в марте этого года.

Также, как отмечают собеседники издания, китайские чиновники с тех пор считают, что именно они убедили главу рф отказаться от угроз применить ядерное оружие против Украины.

Ранее, в марте руководитель внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что визит Си «уменьшает риск ядерной войны».

Бывший чиновник КНР подтвердил FT, что Си сказал лично путину не использовать ядерное оружие, отметив, что позиция Китая против его применения была включена в его позиционный документ по миру в Украине.

Собеседники, близкие к кремлю, утверждают, что путин самостоятельно отказались от использования тактического ядерного оружия в Украине, поскольку тогда, по их словам, украинские территории, на которые претендует российский диктатор, превратились бы в облученную пустыню, и вряд ли помогло бы его войскам продвинуться вперед.

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