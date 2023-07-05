В Киеве заметили дерзкого «героя парковки», фото

«Героя парковки» заметили возле столичного торгового центра «Пирамида».

В среду, 5 июля, возле столичного торгового центра «Пирамида» заметили «героя парковки» на легковом автомобиле Opel. Фото опубликовало сообщество «dtp.kiev.ua».

Как видно на фото, водитель оставил свой автомобиль сразу на двух местах парковки для людей с инвалидностью.

Столько автомобиль так простоял - неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Киеве в одном месте заметили сразу двух «героев парковки».

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