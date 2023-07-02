Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Рада ухвалила закон про надання допомоги військовим у приватних медичних клініках, однак не зрозуміло, за чий рахунок

Рада ухвалила закон, який передбачає, що військовослужбовцям під час воєнного стану надаватимуть меддопомогу у приватних клініках, однак не визначено, яку саме і не зрозуміло, чиїм коштом.

Верховний Суд нагадав про важливість дотримання встановленої процедури розробки та затвердження детального плану території населеного пункту

Детальний план території та обов’язковість його відповідності Генплану: позиція Верховного Суду.

В Україні скасували конкурс на посади голови та членів Комісії регулювання азартних ігор

Зеленський підписав закон, яким скасовано конкурс на посади голови та членів Комісії з питань регулювання азартних ігор та віддано зазначені кадрові призначення на відкуп уряду.

У Міграційній службі не змогли пояснити порядок зняття з реєстрації осіб за адресою житла, яке зруйновано

У ДМС надали відповідь, з якої незрозуміло, чи може новий власник «виписати» осіб зі своєї власності за новим законом.

Рада розширила перелік волонтерів, збори яких звільняються від оподаткування

Депутати ухвалили закон про розширення переліку волонтерів, допомога яких звільняється від оподаткування.

  1. В Україні

В ISW оцінили ризики підриву окупантами ЗАЕС: є три сценарії можливого результату подій

07:00, 2 липня 2023
Зазначається, що наслідки теракту на ЗАЕС для росіян можуть бути гіршими, ніж проблеми з контрнаступом для ЗСУ, тому рф, імовірно, продовжить далі погрожувати ядерною катастрофою.
В ISW оцінили ризики підриву окупантами ЗАЕС: є три сценарії можливого результату подій
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

В Інституті вивчення війни кажуть, що російська армія малоймовірно може вдатися до теракту на Запорізькій АЕС. Однак, досвід з Каховською ГЕС показує, що вони можуть зважитися і на таке. Про це йдеться у звіті.

Зазначається, що наслідки теракту на ЗАЕС для росіян можуть бути гіршими, ніж проблеми з контрнаступом для ЗСУ, тому рф, імовірно, продовжить далі погрожувати ядерною катастрофою.

"Втім, руйнування росією греблі Каховської ГЕС також негативно позначилося на російських силах, і не можна виключати можливі російські плани саботажу на ЗАЕС", - зазначили в ISW.

Західні аналітики також припустили три сценарії рф щодо можливого результату подій у разі теракту. Зокрема:

скинути опромінену воду із ЗАЕС до Каховського водосховища, щоб завадити українському переходу через уже значною мірою осушене водосховище;

створити радіоактивний шлейф, щоб покрити велику територію на півдні України, хоча реактори спроєктовані таким чином, щоб це було складно зробити;

викликати аварію з невеликим радіусом, щоб запобігти наступу ЗСУ поблизу самої ЗАЕС.

"Жоден із цих варіантів не дає більшої військової вигоди для російських військ, ніж можливі наслідки, до яких вони призведуть", - наголосили в ISW.

Крім цього, рф вдається до звичної політики звинувачення України у своїх намірах. У звіті також назвали слова речниці МЗС рф Марії Захарової, яка заявила про нібито підготовку України до атаки на ЗАЕС, "абсурдними й типовими для інформаційних операцій Кремля".

У висновку зазначається, що створення загрози аварії на ЗАЕС може використовуватися росією для залякування України з метою зупинити контрнаступ на півдні, а також для тиску на Захід перед самітом НАТО у Вільнюсі.

Раніше у ГУР повідомили, що окупанти зменшують присутність на території Запорізької АЕС. Це відбувається на тлі інформації про загрозу підриву станції росіянами.  

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео