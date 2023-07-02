В ISW оцінили ризики підриву окупантами ЗАЕС: є три сценарії можливого результату подій

Зазначається, що наслідки теракту на ЗАЕС для росіян можуть бути гіршими, ніж проблеми з контрнаступом для ЗСУ, тому рф, імовірно, продовжить далі погрожувати ядерною катастрофою.

В Інституті вивчення війни кажуть, що російська армія малоймовірно може вдатися до теракту на Запорізькій АЕС. Однак, досвід з Каховською ГЕС показує, що вони можуть зважитися і на таке. Про це йдеться у звіті.

Зазначається, що наслідки теракту на ЗАЕС для росіян можуть бути гіршими, ніж проблеми з контрнаступом для ЗСУ, тому рф, імовірно, продовжить далі погрожувати ядерною катастрофою.

"Втім, руйнування росією греблі Каховської ГЕС також негативно позначилося на російських силах, і не можна виключати можливі російські плани саботажу на ЗАЕС", - зазначили в ISW.

Західні аналітики також припустили три сценарії рф щодо можливого результату подій у разі теракту. Зокрема:

скинути опромінену воду із ЗАЕС до Каховського водосховища, щоб завадити українському переходу через уже значною мірою осушене водосховище;

створити радіоактивний шлейф, щоб покрити велику територію на півдні України, хоча реактори спроєктовані таким чином, щоб це було складно зробити;

викликати аварію з невеликим радіусом, щоб запобігти наступу ЗСУ поблизу самої ЗАЕС.

"Жоден із цих варіантів не дає більшої військової вигоди для російських військ, ніж можливі наслідки, до яких вони призведуть", - наголосили в ISW.

Крім цього, рф вдається до звичної політики звинувачення України у своїх намірах. У звіті також назвали слова речниці МЗС рф Марії Захарової, яка заявила про нібито підготовку України до атаки на ЗАЕС, "абсурдними й типовими для інформаційних операцій Кремля".

У висновку зазначається, що створення загрози аварії на ЗАЕС може використовуватися росією для залякування України з метою зупинити контрнаступ на півдні, а також для тиску на Захід перед самітом НАТО у Вільнюсі.

Раніше у ГУР повідомили, що окупанти зменшують присутність на території Запорізької АЕС. Це відбувається на тлі інформації про загрозу підриву станції росіянами.

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