Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Рада приняла закон о предоставлении помощи военным в частных медицинских клиниках, однако непонятно за чей счет

Рада приняла закон, предусматривающий, что военнослужащим во время военного положения будут оказывать медпомощь в частных клиниках, однако не определено какая именно и не понятно за чей счет.

Верховный Суд напомнил о важности соблюдения установленной процедуры разработки и утверждения подробного плана территории населенного пункта

Подробный план территории и обязательность его соответствия Генплану: позиция Верховного Суда.

В Украине отменили конкурс на должности председателя и членов Комиссии регулирования азартных игор

Зеленский подписал закон, которым отменен конкурс на должности председателя и членов Комиссии по вопросам регулирования азартных игр и отданы указанные кадровые назначения на откуп правительства.

В Миграционной службе не смогли объяснить порядок снятия с регистрации лиц по адресу разрушенного жилья

В ГМС предоставили ответ, из которого непонятно, может ли новый владелец «выписать» лиц из своей собственности по новому закону.

Рада расширила перечень волонтеров, собирание которых освобождается от налогообложения

Депутаты приняли закон о расширении перечня волонтеров, помощь которых освобождается от налогообложения.

  1. В Украине

В ISW оценили риски подрыва оккупантами ЗАЭС: есть три сценария возможного исхода событий

07:00, 2 июля 2023
Отмечается, что последствия теракта на ЗАЭС для россиян могут быть хуже, чем проблемы с контрнаступлением для ВСУ, поэтому рф, вероятно, продолжит дальше угрожать ядерной катастрофой.
В ISW оценили риски подрыва оккупантами ЗАЭС: есть три сценария возможного исхода событий
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Институте изучения войны говорят, что российская армия маловероятно может прибегнуть к теракту на Запорожской АЭС. Однако опыт с Каховской ГЭС показывает, что они могут решиться и на такое. Об этом говорится в отчете.

Отмечается, что последствия теракта на ЗАЭС для россиян могут быть хуже, чем проблемы с контрнаступлением для ВСУ, поэтому рф, вероятно, продолжит дальше угрожать ядерной катастрофой.

"Впрочем, разрушение россией плотины Каховской ГЭС также негативно отразилось на российских силах, и нельзя исключать возможные российские планы саботажа на ЗАЭС", – отметили в ISW.

Западные аналитики также предположили три сценария россии относительно возможного исхода событий в случае теракта. В частности:

сбросить облученную воду из ЗАЭС в Каховское водохранилище, чтобы помешать украинскому переходу через уже в значительной степени осушенное водохранилище;

создать радиоактивный шлейф, чтобы покрыть большую территорию на юге Украины, хотя реакторы спроектированы таким образом, чтобы это было сложно сделать;

вызвать аварию с небольшим радиусом, чтобы предотвратить наступление ВСУ вблизи самой ЗАЭС.

"Ни один из этих вариантов не дает большей военной выгоды для российских войск, чем возможные последствия, к которым они приведут", - подчеркнули в ISW.

Кроме этого, рф прибегает к привычной политике обвинения Украины в своих намерениях. В отчете также назвали слова пресс-секретаря МИД рф Марии Захаровой, которая заявила о якобы подготовке Украины к атаке на ЗАЭС, "абсурдными и типичными для информационных операций Кремля".

В заключении отмечается, что создание угрозы аварии на ЗАЭС может использоваться россией для устрашения Украины с целью остановить контрнаступление на юге, а также для давления на Запад перед саммитом НАТО в Вильнюсе.

Ранее в ГУР сообщили, что оккупанты уменьшают присутствие на территории Запорожской АЭС. Это происходит на фоне информации об угрозе взрыва станции россиянами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео