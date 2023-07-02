В ISW оценили риски подрыва оккупантами ЗАЭС: есть три сценария возможного исхода событий

Отмечается, что последствия теракта на ЗАЭС для россиян могут быть хуже, чем проблемы с контрнаступлением для ВСУ, поэтому рф, вероятно, продолжит дальше угрожать ядерной катастрофой.

В Институте изучения войны говорят, что российская армия маловероятно может прибегнуть к теракту на Запорожской АЭС. Однако опыт с Каховской ГЭС показывает, что они могут решиться и на такое. Об этом говорится в отчете.

Отмечается, что последствия теракта на ЗАЭС для россиян могут быть хуже, чем проблемы с контрнаступлением для ВСУ, поэтому рф, вероятно, продолжит дальше угрожать ядерной катастрофой.

"Впрочем, разрушение россией плотины Каховской ГЭС также негативно отразилось на российских силах, и нельзя исключать возможные российские планы саботажа на ЗАЭС", – отметили в ISW.

Западные аналитики также предположили три сценария россии относительно возможного исхода событий в случае теракта. В частности:

сбросить облученную воду из ЗАЭС в Каховское водохранилище, чтобы помешать украинскому переходу через уже в значительной степени осушенное водохранилище;

создать радиоактивный шлейф, чтобы покрыть большую территорию на юге Украины, хотя реакторы спроектированы таким образом, чтобы это было сложно сделать;

вызвать аварию с небольшим радиусом, чтобы предотвратить наступление ВСУ вблизи самой ЗАЭС.

"Ни один из этих вариантов не дает большей военной выгоды для российских войск, чем возможные последствия, к которым они приведут", - подчеркнули в ISW.

Кроме этого, рф прибегает к привычной политике обвинения Украины в своих намерениях. В отчете также назвали слова пресс-секретаря МИД рф Марии Захаровой, которая заявила о якобы подготовке Украины к атаке на ЗАЭС, "абсурдными и типичными для информационных операций Кремля".

В заключении отмечается, что создание угрозы аварии на ЗАЭС может использоваться россией для устрашения Украины с целью остановить контрнаступление на юге, а также для давления на Запад перед саммитом НАТО в Вильнюсе.

Ранее в ГУР сообщили, что оккупанты уменьшают присутствие на территории Запорожской АЭС. Это происходит на фоне информации об угрозе взрыва станции россиянами.

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