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Рада поддержала законопроект о безвозмездном проживании во временном жилье для определенных категорий ВПЛ до конца войны

16:00, 1 июля 2023
Депутаты поддержали в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность проживания во временном жилье для отдельных категорий внутренне перемещенных лиц до завершения военного положения.
Рада поддержала законопроект о безвозмездном проживании во временном жилье для определенных категорий ВПЛ до конца войны
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Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №9310 о внесении изменений в Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» относительно некоторых вопросов обеспечения внутренне перемещенных лиц жильем для временного проживания, которым предлагается предусмотреть неограниченный срок проживания отдельных категорий внутренне перемещенных лиц во временном жилье, которое предоставляет орган местного самоуправления до завершения военного положения. За соответствующее решение проголосовал 251 народный депутат.

Действующая редакция закона «Об обеспечении прав и свобод внутриперемещенных лиц» предусматривает, что органы государственной власти, органами местного самоуправления и частниками обеспечивается возможность безвозмездного проживания (при условии оплаты лицом стоимости коммунальных услуг) в течение шести месяцев с момента взятия на учет внутриперемещенного лица.

При этом для многодетных семей, лиц с инвалидностью, пожилых людей этот срок может быть продлен однако не определено на какой срок.

«Указанная норма закона продиктована невозможностью обеспечить всех ВПЛ жильем на постоянной основе, тем более с учетом растущего их количества… В то же время, среди ВПЛ есть также социально незащищенные и особо уязвимые категории населения (например, лица с инвалидностью, пенсионеры, лица из числа детей-сирот , многодетные семьи и т.п.). Считается, что для таких лиц, которые не могут самостоятельно себя обеспечивать, ограничение срока временного проживания в стране, где идет война, является нормой, создающей для них неблагоприятные обстоятельства, которые в дальнейшем превращаются фактически в борьбу за выживание», - отмечается в пояснительной записке.

В этой связи предлагается определить, что в период действия военного положения определенные Кабинетом Министров Украины категории внутренне перемещенных лиц имеют право на безвозмездное временное проживание (при условии оплаты лицом стоимости коммунальных услуг) в определенном органами местного самоуправления временном жилье без ограничения срока.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», правительство приняло решение, предусматривающее проверку центрами занятости наличия работников у работодателей, получивших компенсацию от государства за их проживание.

Автор: Ярослав Конощук

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