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Рада підтримала законопроєкт про безоплатне проживання у тимчасовому житлі для визначених категорій ВПО до кінця війни

16:00, 1 липня 2023
Депутати підтримали у першому читанні законопроєкт, який передбачає можливість проживання у тимчасовому житлі для окремих категорій внутрішньо переміщених осіб до завершення воєнного стану.
Рада підтримала законопроєкт про безоплатне проживання у тимчасовому житлі для визначених категорій ВПО до кінця війни
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Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №9310 про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" щодо деяких питань забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом для тимчасового проживання, яким пропонується передбачити необмежений строк проживання окремих категорій ВПО у тимчасовому житлі, яке надається органом місцевого самоврядування до завершення воєнного стану. За відповідне рішення проголосував 251 народний депутат.

Чинна редакція закону «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» передбачає, що органи державної влади, органами місцевого самоврядування та приватниками забезпечується можливість безоплатного проживання (за умови оплати особою вартості комунальних послуг) протягом шести місяців з моменту взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

При цьому для багатодітних сімей, осіб з інвалідністю, осіб похилого віку цей термін може бути продовжено однак не визначено на який строк.

«Вказана норма закону продиктована неможливістю забезпечити всіх ВПО житлом на постійній основі, тим більше з урахуванням зростаючої їх кількості… Водночас, серед ВПО є також соціально незахищені та особливо вразливі категорії населення (наприклад, особи з інвалідністю, пенсіонери, особи із числа дітей- сиріт, багатодітні сім’ї тощо). Вбачається, що для таких осіб, які не можуть самостійно себе забезпечувати, обмеження строку тимчасового проживання в країні, де йде війна, є нормою, що створює для них несприятливі обставини, які в подальшому перетворюються, фактично, на боротьбу за виживання», - зазначається у пояснювальній записці.

У зв’язку з цим пропонується визначити, що у період дії воєнного стану визначені Кабінетом Міністрів України категорії внутрішньо переміщених осіб мають право на безоплатне тимчасове проживання (за умови оплати особою вартості комунальних послуг) у визначеному органами місцевого самоврядування тимчасовому житлі без обмеження строку.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», уряд ухвалив рішення, яке передбачає перевірку центрами зайнятості наявності працівників у роботодавців, які отримали компенсацію від держави за їхнє проживання.

Автор: Ярослав Конощук

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