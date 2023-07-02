У МОЗ нагадали, які безкоштовні послуги можна отримати у сімейного лікаря

Безоплатно можна здати швидкі тести на вагітність, ВІЛ, вірусні гепатити, отримати направлення до спеціалістів вузького профілю, тощо.

В Україні кожному пацієнту, який уклав декларацію із сімейним лікарем, гарантується надання певних безоплатних медичних послуг. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

У МОЗ зазначили, що всі ці послуги входять до Програми медичних гарантій (ПМГ). Оплату послуг, наданих кожному пацієнту, який підписав декларацію з сімейним лікарем, педіатром або терапевтом (саме вони надають первинну медичну допомогу), здійснює Національна служба здоров’я (НСЗУ).

Медичні заклади отримують гроші за визначеним тарифом щомісяця. Так діє принцип "гроші ходять за пацієнтом".

Зокрема, лікарі первинної ланки медичної допомоги безоплатно для пацієнта надають такі послуги:

спостереження в динаміці за станом здоров’я пацієнтів, у тому числі - із хронічними захворюваннями;

профілактичні огляди;

діагностика та лікування найпоширеніших хвороб, травм, отруєнь патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів тощо;

медичне спостереження за дітьми;

вакцинування дітей і дорослих за Національним календарем щеплень;

спостереження за неускладненою вагітністю;

направлення до спеціалістів вузького профілю;

оформлення рецептів на ліки, у тому числі е-рецептів за програмою "Доступні ліки";

направлення на аналізи;

швидкі тести на вагітність, тропоніни, ВІЛ, вірусні гепатити;

вимірювання тиску, ваги, зросту, окружності талії;

електрокардіограма;

надання певних видів паліативної допомоги;

оформлення довідок, листків непрацездатності;

проведення скринінгу на наявність розладів психіки та поведінки у пацієнта.

А ще сімейні лікарі допоможуть вам налагодити режим сну та харчування. Також з їхньою допомогою можна подолати низку психологічних проблем.

У МОЗ наголосили, що значну кількість захворювань можна вилікувати на рівні первинної ланки. Але для цього необхідно своєчасно звернутися по допомогу лікарів.

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