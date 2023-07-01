Автовласникам дозволили обирати номери при реєстрації авто — рішення Уряду

Кабмін встановив вартість вибору номера під час реєстрації або перереєстрації транспортного засобу у розмірі 300 гривень.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», уряд прийняв постанову «Про внесення зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України про присвоєння буквено-цифрової комбінації номерних знаків».

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що тепер при державній реєстрації автомобіля, за бажанням власника, буде надано право обрати номерний знак або його буквено-цифрову комбінацію.

Також буде запроваджена можливість бронювання номерних знаків або їх буквено-цифрової комбінації за ціною 9 гривень на добу.

Крім того, Кабмін встановив вартість вибору номера під час реєстрації або перереєстрації транспортного засобу в розмірі 300 гривень (окрім платних номерних знаків).

У МВС вважають, що таке рішення «забезпечить додаткову гнучкість та варіативність у процесах надання заявникам адміністративних послуг, пов'язаних з державною реєстрацією транспортних засобів».

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