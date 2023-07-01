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Найбільший у світі рубін продали на аукціоні за рекордні $34,8 млн, фото

22:00, 1 липня 2023
Дорогоцінний камінь Estrela de Fura було знайдено у Мозамбіку.
Найбільший у світі рубін продали на аукціоні за рекордні $34,8 млн, фото
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На торгах Sotheby's у Нью-Йорку було продано рубін вагою 55,22 карата, який отримав португальське ім'я Estrela de Fura або «Зірка Фури». Він вважається найдорожчим рубіном, який виставляли на світових аукціонах.

Камінь пішов з молотка за рекордну суму 34,8 мільйона доларів.

«Зірка Фури» була знайдена на копальні гірничодобувної компанії Fura в Мозамбіку в липні 2022 року.

Раніше світовий рекорд для рубіна, проданого на аукціоні, був зафіксований у травні 2015 року - тоді за 30,3 мільйона доларів на торгах у Женеві було продано бірманський камінь Sunrise Ruby, який важить 25,59 карата.

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Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
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