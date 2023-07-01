Самый большой в мире рубин продали на аукционе за рекордные $34,8 млн, фото

Драгоценный камень Estrela de Fura был найден в Мозамбике.

На торгах Sotheby's в Нью-Йорке был продан рубин весом 55,22 карата, получивший португальское имя Estrela de Fura или «Звезда Фуры». Он считается самым дорогим рубином, который когда-либо выставляли на мировых аукционах.

Камушек ушел с молотка за рекордную сумму 34,8 миллионов долларов.

«Звезда Фуры» была обнаружена на руднике горнодобывающей компании Fura в Мозамбике в июле 2022 года.

Ранее мировой рекорд для рубина, проданного на аукционе, был зафиксирован в мае 2015 года - тогда за 30,3 миллиона долларов на торгах в Женеве был продан бирманский камень Sunrise Ruby, который весит 25,59 карата.

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