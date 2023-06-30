Кабмін вніс зміни щодо надання адмінпослуг, пов’язаних із держреєстрацією авто

Запроваджується можливість бронювання номерних знаків або їх буквено-цифрової комбінації та встановлюється вартість обрання бажаної буквено-цифрової комбінації при реєстрації авто.

Уряд прийняв постанову «Про внесення зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо присвоєння буквено-цифрової комбінації номерних знаків». Цей документ спрямований на приведення актів Уряду у відповідність зі змінами до Закону України «Про дорожній рух» та впровадженням пов’язаних із цими змінами нових послуг, передає урядовий портал.

Так, при державній реєстрації авто (за бажанням особи) надаватиметься право вибору номерного знаку (або його буквено-цифрову комбінацію) з подальшим виготовленням у спеціалізованих суб’єктів господарювання.

Також запроваджується можливість бронювання номерних знаків або їх буквено-цифрової комбінації (вартістю 9 грн/доба).

Окрім того, встановлюється вартість обрання бажаної буквено-цифрової комбінації при реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу (у розмірі 300 грн, окрім платних номерних знаків).

Реалізація акта забезпечить додаткову гнучкість та варіативність в процесах надання заявникам адміністративних послуг, що пов’язані із державною реєстрацією (перереєстрацією) транспортних засобів.

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