Вчиняв розпусні дії щодо неповнолітніх: колишнього журналіста з Києва взято під варту у залі суду

Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без визначення розміру застави.

Колишній журналіст із Києва, який розбещував неповнолітніх хлопців, взято під варту у залі суду. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Київський апеляційний суд скасував рішення слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва та ухвалив нове, яким застосовано стосовно 39-річного киянина запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Підозрюваного взято під варту просто у залі суду.

Так, 01.06.2023 слідчим суддею застосовано відносно чоловіка, який підозрюється у розбещенні та вчиненні розпусних дій відносно двох підлітків, а також у зберіганні "дорослих фільмів" за участю дітей, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, визначивши заставу у розмірі 214 720 гривень.



02.06.2023 підозрюваний вніс заставу та залишив ДУ «Київський слідчий ізолятор».



Слідством встановлено, що підозрюваний, колишній працівник медіахолдингу, легко входив в довіру неповнолітнім особам. Користуючись віковою перевагою, маніпулював та зваблював дітей за рахунок пригощання продуктами харчування та подарунками у вигляді грошових коштів.

За даними ЗМІ, - це журналіст видання "Вести".



Дії зловмисника органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 2 ст. 155, ч.ч. 1, 3 ст. 156-1, ч. 1 ст. 301 КК України.



На даний час досудове розслідування триває. Вживаються заходи на встановлення інших потерпілих осіб, які стали жертвами підозрюваного.

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