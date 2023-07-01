Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о немедленном возобновлении рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей

Депутаты предлагают также определить, что дисциплинарное производство по судье начинает осуществляться со дня получения Высшим советом правосудия соответствующей дисциплинарной жалобы.

Судья рассказал, как в его суде происходит вмешательство в распределение дел

Высший совет правосудия попросили разобраться в ситуации, возникшей во Франковском райсуде Львова.

Президент сможет возвращать представления о назначении судей: в Раду внесли проект во исполнение решения СНБО

Верховной Раде во исполнение решения СНБО предлагается определить особенности назначения на должность судьи во время войны.

Из процессуальных кодексов изымут институт совещательной комнаты, - в Раду внесли законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается изъять из Хозяйственного, Гражданского процессуальных кодексов и Кодекса административного судопроизводства институт совещательной комнаты, а институт процессуального права «тайна совещательной комнаты» сменяется «тайной принятия судебного решения».

Рада одобрила законопроект об отмене ежемесячной отчетности получателей гуманитарной помощи

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий отмену обязательной отчетности для получателей гуманитарной помощи и закрепляющий упрощенный порядок ее ввоза.

  1. В Украине

Совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних: бывший журналист из Киева взят под стражу в зале суда

08:45, 1 июля 2023
Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.
Совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних: бывший журналист из Киева взят под стражу в зале суда
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Бывший журналист из Киева, который развращал несовершеннолетних парней, взят под стражу в зале суда. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Киевский апелляционный суд отменил решение следственного судьи Оболонского районного суда города Киева и принял новое, которым применена в отношении 39-летнего киевлянина мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. Подозреваемый взят под стражу прямо в зале суда.

Так, 01.06.2023 следственным судьей применена в отношении мужчины, который подозревается в совращении и совершении развратных действий в отношении двух подростков, а также в хранении "взрослых фильмов" с участием детей, мера пресечения в виде содержания под стражей, с залогом 214 720 грн. 

02.06.2023 подозреваемый внес залог и покинул ГУ «Киевский следственный изолятор».

Следствием установлено, что подозреваемый, бывший работник медиахолдинга легко входил в доверие несовершеннолетним лицам. Используя возрастное преимущество, манипулировал и обольщал детей за счет угощения продуктами питания и подарками в виде денежных средств.

По данным СМИ, это журналист издания "Вести".

Действия злоумышленника органом досудебного расследования квалифицированы по ч. 2 ст. 155, ч.ч. 1, 3 ст. 156-1, ч. 1 ст. 301 УК Украины.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Принимаются меры по установлению других потерпевших лиц, ставших жертвами подозреваемого.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Гребенюк
    Наталія Гребенюк
    суддя Східного апеляційного господарського суду