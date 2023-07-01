Совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних: бывший журналист из Киева взят под стражу в зале суда

Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Бывший журналист из Киева, который развращал несовершеннолетних парней, взят под стражу в зале суда. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Киевский апелляционный суд отменил решение следственного судьи Оболонского районного суда города Киева и принял новое, которым применена в отношении 39-летнего киевлянина мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. Подозреваемый взят под стражу прямо в зале суда.

Так, 01.06.2023 следственным судьей применена в отношении мужчины, который подозревается в совращении и совершении развратных действий в отношении двух подростков, а также в хранении "взрослых фильмов" с участием детей, мера пресечения в виде содержания под стражей, с залогом 214 720 грн.



02.06.2023 подозреваемый внес залог и покинул ГУ «Киевский следственный изолятор».



Следствием установлено, что подозреваемый, бывший работник медиахолдинга легко входил в доверие несовершеннолетним лицам. Используя возрастное преимущество, манипулировал и обольщал детей за счет угощения продуктами питания и подарками в виде денежных средств.

По данным СМИ, это журналист издания "Вести".



Действия злоумышленника органом досудебного расследования квалифицированы по ч. 2 ст. 155, ч.ч. 1, 3 ст. 156-1, ч. 1 ст. 301 УК Украины.



В настоящее время досудебное расследование продолжается. Принимаются меры по установлению других потерпевших лиц, ставших жертвами подозреваемого.

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