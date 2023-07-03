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Вернуть доверие к судебной власти во время реформ так и не удалось – Высший совет правосудия

08:02, 3 июля 2023
В Раде правосудия рассказали о достижениях судебных реформ в Украине.
Вернуть доверие к судебной власти во время реформ так и не удалось – Высший совет правосудия
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Председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик рассказал в эфире Национального марафона «Единые новости» о достижениях судебных реформ, которые в разное время проходили в Украине.

«Украина уже сделала много шагов в реформировании судебной системы, чтобы она соответствовала европейским стандартам. Самым главным вопросом, который не удалось реализовать – достижение доверия к судебной власти. Но авторитет и доверие нужны не только судьям.

Они необходимы обществу и гражданам, которые должны быть уверены, что в судах работают добропорядочные и высокопрофессиональные судьи. И что в судах будут защищены их права, интересы и свободы», – рассказал Григорий Усик.

Автор: Вячеслав Хрипун

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