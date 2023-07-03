Повернути довіру до судової влади під час реформ так і не вдалося – Вища рада правосуддя

У Раді правосуддя розповіли про досягнення судових реформ в Україні.

Голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик розповів в ефірі Національного марафону «Єдині новини» про досягнення судових реформ, що у різний час відбувалися в Україні.

«Україна вже зробила багато кроків в реформуванні судової системи, щоб вона відповідала європейським стандартам. Найголовнішим питанням, яке не вдалося реалізувати – досягнення довіри до судової влади. Але авторитет і довіра потрібна не лише суддям.

Вона необхідна суспільству і громадянами, які мають бути впевнені, що в судах працюють доброчесні та високопрофесійні судді. І що в судах будуть захищені їх права, інтереси та свободи», - розповів Григорій Усик.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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