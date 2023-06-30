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Норми про нарадчу кімнату суду виключать з Кримінального процесуального кодексу та КУпАП

З КПК виключать норми про те, що вирок ухвалюється в нарадчій кімнаті.

З процесуальних кодексів вилучать інститут нарадчої кімнати, - до Ради внесли законопроект

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким пропонується вилучити з Господарського, Цивільного процесуальних кодексів та Кодексу адміністративного судочинства інститут нарадчої кімнати, а інститут процесуального права «таємниця нарадчої кімнати» змінюється на «таємниця ухвалення судового рішення».

У Верховній Раді зареєстровано законопроект про негайне відновлення розгляду дисциплінарних скарг на суддів, ЕКСКЛЮЗИВ, документ

Депутати пропонують також визначити, що дисциплінарне провадження щодо судді розпочинає здійснюватися з дня отримання Вищою радою правосуддя відповідної дисциплінарної скарги.

Співавтор законопроекту про 15 років позбавлення волі за корупцію пояснив, чому потрібно посилити відповідальність посередників, які носять хабарі

Подібні злочини мають кваліфікуватися не як шахрайство, а за спеціальною статтею, яка призначається саме для таких посередників, які носять суддям хабарі від сторони процесу, - народний депутат Роман Бабій на прикладі викриття депутата пояснив необхідність змін до законодавства.

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Співавтор законопроекту про 15 років позбавлення волі за корупцію пояснив, чому потрібно посилити відповідальність посередників, які носять хабарі

17:48, 30 червня 2023
Подібні злочини мають кваліфікуватися не як шахрайство, а за спеціальною статтею, яка призначається саме для таких посередників, які носять суддям хабарі від сторони процесу, - народний депутат Роман Бабій на прикладі викриття депутата пояснив необхідність змін до законодавства.
Співавтор законопроекту про 15 років позбавлення волі за корупцію пояснив, чому потрібно посилити відповідальність посередників, які носять хабарі
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», народні депутати зареєстрували законопроект, за яким вводиться відповідальність за посередництво у «вирішенні питань» в судах.

Так, суддям та адвокатам буде загрожувати від 10 до 15 років позбавлення волі за корупційні правопорушення. Крім того, до 15 років можуть отримати так звані «посередники». Відповідний законопроект про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо посилення відповідальності за корупційні кримінальні правопорушення у сфері правосуддя 29 червня зареєстровано під номером 9438. 

При цьому співавтор законопроекту 9438, народний депутат України Роман Бабій пояснив необхідність прийняття даного проекту на прикладі викриття народного депутата від фракції «Європейська Солідарність».

«Сьогодні вранці СБУ повідомила про викриття злочину одного з діючих народних депутатів, який за гроші обіцяв «відмазати» іноземця від екстрадиції. Для цього він обіцяв використати власні зв’язки у суді для скасування рішення Державної міграційної служби України про відмову у наданні статусу біженця.

Генпрокурор санкціонував оголошення парламентарю про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах), максимальний строк покарання за цією статтею - до 12 років позбавлення волі.

В умовах воєнного стану, коли країна залежить від готовності західних партнерів підтримувати нас військово та фінансово, така поведінка представників української влади може мати жахливі наслідки для військової та фінансової підтримки, а також фінансування майбутньої відбудови країни.

Саме для таких випадків ми з колегами вчора зареєстрували у Раді законопроект №9438 про посилення відповідальності за корупційні кримінальні правопорушення у сфері правосуддя.

Згідно з законопроектом, подібні злочини мають кваліфікуватися не як шахрайство (як це робиться зараз), а за спеціальною статтею, яка призначається саме для таких посередників, які носять суддям хабарі від сторони процесу. Ми пропонуємо більш суворе покарання за це правопорушення:

  • для того хто дає хабар - від 7 до 10 років позбавлення волі,
  • для “посередників” - від 8 до 12 років з конфіскацією, а в умовах війни від 10 до 15 років з конфіскацією.

Також законопроект встановлює досить жорсткі покарання за дачу та отримання хабаря суддею, присяжним, експертом, свідком, або за прохання надати хабар за певні дії. При цьому якщо злочин вчиняється під час воєнного стану, то санкція зростає до 10-15 років позбавлення волі (з конфіскацією майна тих, хто бере хабарі)», - зазначив Роман Бабій.

Як повідомлялося, Офіс Генпрокурора оголосив підозру народному депутату, голові підкомітету з питань правоохоронної діяльності Сергію Алєксєєву за обман та незаконне заволодіння грошима громадянина Німеччини. 

Додамо, що Держбюро розслідувань проситиме для нардепа Сергія Алєксєєва арешт із заставою у 10 млн гривень.

Автор: Наталя Мамченко

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