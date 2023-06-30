Держбюро розслідувань проситиме для нардепа Сергія Алєксєєва арешт із заставою у 10 млн гривень

Справу розгляне Личаківський районний суд міста Львова.

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Державне бюро розслідувань проситиме суд обрати запобіжний захід народному депутатові Сергію Алєксєєву, якого викрили на шахрайстві, у вигляді арешту із альтернативою застави в 10 млн гривень. Про це заявив в.о. заступника директора ДБР Олександр Удовиченко під час брифінгу.

«До цієї справи буде прикута увага як журналістської спільноти, так і суспільства. Слідчі, прокурори, оперативні співробітники діяли в межах кримінальної справи. Докази є досить вагомими, щоб звернутись до суду з клопотанням до обрання запобіжного заходу з обранням застави в 10 млн гривень», - сказав Удовиченко.

Він також наголосив, що на сьогодні розслідування не завершується, це тільки початковий етап викриття нардепа.

Заступник Генерального прокурора України Антон Войтенко повідомив, що клопотання підозрюваному вже вручено і скеровано до суду для розгляду.

За його словами, справу розгляне Личаківський районний суд міста Львова.

Як повідомлялося, Офіс Генпрокурора оголосив підозру народному депутату, голові підкомітету з питань правоохоронної діяльності Сергію Алєксєєву за обман та незаконне заволодіння грошима громадянина Німеччини. За 50 тисяч доларів нардеп обіцяв іноземцю своє сприяння у запобіганні екстрадиції. Парламентар «гарантував» використати власні звʼязки в суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби про відмову в наданні іноземцю статусу біженця.

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