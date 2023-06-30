Буданов розкрив можливий сценарій теракту росіян на ЗАЕС

У ГУР розповіли, що найбільш ймовірний сценарій теракту на ЗАЕС — підрив штучної водойми, яка забезпечує охолодження станції.

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Росія з технічного боку підготувала все для інсценування техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. Про це голова розвідки Кирило Буданов розповів в інтерв'ю виданню The Drive.

За словами очільника ГУР, найбільш ймовірний сценарій теракту на ЗАЕС — підрив штучної водойми, яка забезпечує охолодження станції.

«Та частина станції, яку в разі ухвалення рішення швидше за все підірвуть , це штучна водойма на території станції, що забезпечує охолодження. Вони планують пошкодити ланку в системі, що згодом викличе цю технологічну катастрофу, яку ніхто не зможе зупинити або пом'якшити. Тому що пошуково-рятувальні роботи в зоні бойових дій неможливі», — сказав Буданов.

Раніше у ГУР повідомили, що окупанти зменшують присутність на території Запорізької АЕС. Це відбувається на тлі інформації про загрозу підриву станції росіянами.

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