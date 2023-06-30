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Рада з 1 серпня скасувала 2% податок для бізнесу та продовжила мораторій на планові перевірки більшості бізнесу

Верховна Рада ухвалила в цілому закон, яким скасовується 2% податок для бізнесу з 1 серпня та продовжується після цього строку мораторій на проведення планових перевірок податковою для більшості бізнесу.

З процесуальних кодексів вилучать інститут нарадчої кімнати, - до Ради внесли законопроект

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким пропонується вилучити з Господарського, Цивільного процесуальних кодексів та Кодексу адміністративного судочинства інститут нарадчої кімнати, а інститут процесуального права «таємниця нарадчої кімнати» змінюється на «таємниця ухвалення судового рішення».

У Верховній Раді зареєстровано законопроект про негайне відновлення розгляду дисциплінарних скарг на суддів, ЕКСКЛЮЗИВ, документ

Депутати пропонують також визначити, що дисциплінарне провадження щодо судді розпочинає здійснюватися з дня отримання Вищою радою правосуддя відповідної дисциплінарної скарги.

Кабмін зберіг розмір доходу для призначення субсидій до завершення воєнного стану

Урядовці ухвалили постанову, яка передбачає, що до завершення воєнного стану житлова субсидія буде призначатися в разі, якщо витрати родини на комунальні послуги будуть перевищувати 15% сукупного доходу.

Зеленський підписав закон про доплати військовим, строковикам та курсантам: скільки вони отримають

Глава держави підписав закон, який зокрема передбачає запровадження доплат для поранених військових, а також строковиків та курсантів.

  1. В Україні

Буданов розкрив можливий сценарій теракту росіян на ЗАЕС

13:38, 30 червня 2023
У ГУР розповіли, що найбільш ймовірний сценарій теракту на ЗАЕС — підрив штучної водойми, яка забезпечує охолодження станції.
Буданов розкрив можливий сценарій теракту росіян на ЗАЕС
Фото з відкритих джерел
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Росія з технічного боку підготувала все для інсценування техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. Про це голова розвідки Кирило Буданов розповів в інтерв'ю виданню The Drive.

За словами очільника ГУР, найбільш ймовірний сценарій теракту на ЗАЕС — підрив штучної водойми, яка забезпечує охолодження станції.

«Та частина станції, яку в разі ухвалення рішення швидше за все підірвуть , це штучна водойма на території станції, що забезпечує охолодження. Вони планують пошкодити ланку в системі, що згодом викличе цю технологічну катастрофу, яку ніхто не зможе зупинити або пом'якшити. Тому що пошуково-рятувальні роботи в зоні бойових дій неможливі», — сказав Буданов.

Раніше у ГУР повідомили, що окупанти зменшують присутність на території Запорізької АЕС. Це відбувається на тлі інформації про загрозу підриву станції росіянами.  

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