Буданов раскрыл возможный сценарий теракта россиян на ЗАЕС

В ГУР рассказали, что наиболее вероятный сценарий теракта на ЗАЭС — подрыв искусственного водоема, обеспечивающего охлаждение станции.

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Россия в техническом плане подготовила все для инсценировки техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. Об этом глава разведки Кирилл Буданов рассказал в интервью изданию The Drive.



По словам главы ГУР, наиболее вероятный сценарий теракта на ЗАЭС — подрыв искусственного водоема, обеспечивающего охлаждение станции.



«Та часть станции, которую в случае принятия решения скорее всего подорвут, это искусственный водоем на территории станции, обеспечивающей охлаждение. Они планируют повредить звено в системе, что впоследствии вызовет эту технологическую катастрофу, которую никто не сможет остановить или смягчить. Потому что поисково-спасательные работы в зоне боевых действий невозможны», – сказал Буданов.



Ранее в ГУР сообщили, что оккупанты уменьшают присутствие на территории Запорожской АЭС. Это происходит на фоне информации об угрозе взрыва станции россиянами.

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