Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Рада одобрила законопроект об отмене ежемесячной отчетности получателей гуманитарной помощи

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий отмену обязательной отчетности для получателей гуманитарной помощи и закрепляющий упрощенный порядок ее ввоза.

Стало известно, сколько потратили на зарплату и командировки депутатов за три месяца 2023 года

Также опубликованы командировочные расходы народных депутатов Украины за границу.

В «Слуге народа» хотят штрафовать за кредиты под 1400% годовых

Предлагается штрафовать микрокредитные организации за кредиты, ставка по которым превышает законодательное ограничение.

Топ-чиновники и народные депутаты крайне неохотно подают декларации об имущественном положении – НАПК

Электронные декларации за 2021 и 2022 годы добровольно подали менее 10% министров, депутатов, губернаторов.

Какие изменения ждут судей и адвокатов в связи с решением СНБО по судебной реформе

Полиграф, проверка всех судей в случае подозрения одному из коллектива, переаттестация судей Верховного Суда и усиление роли присяжных: «Судебно-юридическая газета» проанализировала, какие изменения планируется внести в части судебной реформы в связи с решением СНБО.

  1. В мире

Китайский аэростат во время пролета над США не собирал разведданные, – Пентагон

17:55, 30 июня 2023
Такова оценка США относительно того, что мог делать китайский разведывательный аэростат в воздухе над Штатами.
Китайский аэростат во время пролета над США не собирал разведданные, – Пентагон
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Китайский аэростат не собирал разведывательную информацию во время пролета над США в феврале 2023 года. Об этом заявил на брифинге спикер Пентагона Патрик Райдер, комментируя возможные действия воздушного шара-шпиона.

По его словам, такова оценка США относительно того, что мог делать китайский разведывательный аэростат в воздухе над Штатами.

«Мы знали, что у нее есть возможности для сбора разведывательной информации, но, по нашей оценке, сейчас, она не собирала разведывательную информацию во время транзита через США или пролета над Соединенными Штатами», – отметил Райдер.

Он также добавил, что США приняли меры, чтобы уменьшить потенциальные намерения этого аэростата по сбору данных.

Ранее стало известно, что на китайском шпионском шаре, сбитом США, нашли американское оборудование.

Также Джо Байден назвал Си Цзиньпина «диктатором», когда рассказывал о его реакции на сбитый аэростат.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Гребенюк
    Наталія Гребенюк
    суддя Східного апеляційного господарського суду