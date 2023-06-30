Китайский аэростат во время пролета над США не собирал разведданные, – Пентагон

Такова оценка США относительно того, что мог делать китайский разведывательный аэростат в воздухе над Штатами.

Китайский аэростат не собирал разведывательную информацию во время пролета над США в феврале 2023 года. Об этом заявил на брифинге спикер Пентагона Патрик Райдер, комментируя возможные действия воздушного шара-шпиона.

По его словам, такова оценка США относительно того, что мог делать китайский разведывательный аэростат в воздухе над Штатами.

«Мы знали, что у нее есть возможности для сбора разведывательной информации, но, по нашей оценке, сейчас, она не собирала разведывательную информацию во время транзита через США или пролета над Соединенными Штатами», – отметил Райдер.

Он также добавил, что США приняли меры, чтобы уменьшить потенциальные намерения этого аэростата по сбору данных.

Ранее стало известно, что на китайском шпионском шаре, сбитом США, нашли американское оборудование.

Также Джо Байден назвал Си Цзиньпина «диктатором», когда рассказывал о его реакции на сбитый аэростат.

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