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На китайській шпигунській кулі, яку збили США, знайшли американське обладнання, — ЗМІ

17:35, 29 червня 2023
На аеростаті знайшли обладнання американського виробництва, яке дозволяло збирати фотографії, відео та іншу інформацію, але не могло її передавати.
На китайській шпигунській кулі, яку збили США, знайшли американське обладнання, — ЗМІ
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У китайській шпигунській повітряній кулі, яку на початку 2023 року збили США над Атлантикою, використовувалося обладнання американського виробництва, яке дозволяло збирати фотографії, відео та іншу інформацію, але не могло її передавати. Про це повідомляє The Wall Stret Journal.

За словами анонімних американських посадовців, до кулі був прикріплений пристрій, «схожий на супутник». Він мав різні датчики, сонячні панелі для живлення та інші пристрої для збирання фото, даних радара та відеозйомки. Куля могла маневрувати над певною ділянкою протягом тривалого часу, залежно від погоди. 

Уламки кулі досліджували кілька оборонних та розвідувальних агентств разом із Федеральним бюро розслідувань США. Аналіз показав, що повітряна куля була «напхана» складовими, частина з яких — американського виробництва і продається через інтернет, а ще частина — обладнана спеціалізованими китайськими датчиками та іншою електронікою для збору фотографій, відео та іншої інформації.

Видання стверджує, що така інформація підтверджує початковий висновок, що аеростат під час восьмиденного польоту над Аляскою, Канадою та рядом прилеглих штатів США призначався для шпигунства, а не для «спостереження за погодою», як заявив офіційний Пекін.

Джерела в уряді США відмовилися повідомити, чому аеростат не передавав зібрані дані: чи стався збій у роботі апаратури, чи ще що. Пентагон раніше стверджував, що військові "вжили контрзаходів, щоб запобігти збиранню інформації за допомогою повітряної кулі".

Виявлення та знищення аеростата, що пролітав над базами міжконтинентальних балістичних ракет та іншими потенційно секретними військовими об'єктами, за наказом президента США Джо Байдена призвело до взаємних звинувачень та посилення недовіри та напруженості між світовими державами.

Так, деякі китайські офіційні особи вже «висловили стурбованість». Вони переконані, що якщо звіт американських слідчих про шпигунську кулю стане доступним для громадськості, Пекін «буде змушений жорстко відреагувати». А це знову може призвести до зриву спроб взаємодії на високому рівні. Водночас поки що адміністрація США вирішила не ділитися своїми висновками про повітряну кулю офіційно.

Раніше ми писали, що Джо Байден назвав Сі Цзіньпіна «диктатором», коли розповідав про його реакцію на збитий аеростат.

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