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На китайском шпионском шаре, сбитом США, нашли американское оборудование, — СМИ

17:35, 29 июня 2023
На аэростате обнаружили оборудование американского производства, которое позволяло собирать фотографии, видео и другую информацию, но не могло ее передавать.
На китайском шпионском шаре, сбитом США, нашли американское оборудование, — СМИ
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В китайском шпионском воздушном шаре, который в начале 2023 года был сбит США над Атлантикой, использовалось оборудование американского производства, которое позволяло собирать фотографии, видео и другую информацию, но не могло ее передавать. Об этом сообщает The Wall Stret Journal.

По словам анонимных американских чиновников, к шару было прикреплено устройство, «похожее на спутник». Он имел различные датчики, солнечные питающие панели и другие устройства для сбора фото, данных радара и видеосъемки. Пуля могла маневрировать над определенным участком в течение длительного времени в зависимости от погоды.

Обломки пули исследовали несколько оборонных и разведывательных агентств вместе с Федеральным бюро расследований США. Анализ показал, что воздушный шар был «набит» составляющими, часть из которых — американского производства и продается через интернет, а еще часть — оборудована специализированными китайскими датчиками и другой электроникой для сбора фотографий, видео и другой информации.

Издание утверждает, что такая информация подтверждает первоначальный вывод, что аэростат во время восьмидневного полета над Аляской, Канадой и рядом близлежащих штатов США предназначался для шпионажа, а не для наблюдения за погодой, как заявил официальный Пекин.

Источники в правительстве США отказались сообщить, почему аэростат не передавал собранные данные: произошел ли сбой в работе аппаратуры или еще что. Пентагон ранее утверждал, что военные «приняли контрмеры, чтобы предотвратить сбор информации с помощью воздушного шара».

Обнаружение и уничтожение пролетавшего над базами межконтинентальных баллистических ракет и другими потенциально секретными военными объектами аэростата по приказу президента США Джо Байдена привело к взаимным обвинениям и усилению недоверия и напряженности между мировыми государствами.

Да, некоторые китайские официальные лица уже «выразили обеспокоенность». Они убеждены, что, если отчет американских следователей о шпионском шаре станет доступным для общественности, Пекин «будет вынужден жестко отреагировать». А это снова может привести к срыву попыток взаимодействия на высоком уровне. В то же время, пока администрация США решила не делиться своими выводами о воздушном шаре официально.

Ранее мы писали, что Джо Байден назвал Си Цзиньпина «диктатором», когда рассказывал о его реакции на сбитый аэростат.

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