Годовщина освобождения от оккупантов Змеиного: Ермак показал видео

Глава ОП опубликовал видео освобождения острова Змеиный в годовщину его деоккупации.

Фото: Сухопутные войска

Год назад украинские военные освободили Змеиный остров от российских оккупантов. Видео, посвященное этой дате, опубликовал глава Офиса Президента Андрей Ермак.

"Год назад был освобожден остров Змеиный. Контролируя его, россияне стремились получить полное доминирование в небе на Юге и постоянно угрожать Одессе.

Но Силы обороны поставили крест на пустых надеждах орков", — подписал видео глава ОП.

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