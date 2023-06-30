У меня много страхов, и Вагнер среди них, — Залужный прокомментировал угрозу с севера

Главнокомандующий рассказал о последствиях для Украины неудачного мятежа ЧВК «Вагнер» и подчеркнул, что главная задача – подготовиться к возможным сценариям.

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После неудачного мятежа ЧВК «Вагнер» для Украины возникла дополнительная угроза северной границе, поскольку часть боевиков перебазируется туда.



Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал в интервью The Washington Post.



Главнокомандующий рассказал, что у него много страхов и «вагнеровцы» среди них.



«У меня много страхов, и Вагнер среди них. И они не единственные. Если мы начнем говорить об этом сейчас, у меня закружится голова. Наша задача – подготовиться к самому худшему и вероятному сценарию. И мы постараемся минимизировать возможные последствия того, что может быть», — сказал Залужный.

В тоже время в ГУР считают, что «вагнеровцы» больше не будут участвовать в боевых действиях на территории Украины.

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