У мене багато страхів, і Вагнер серед них, — Залужний прокоментував загрозу з півночі

Головнокомандувач розповів про наслідки для України невдалого заколоту ПВК «Вагнер» та наголосив, що головне завдання – підготуватися до можливих сценаріїв.

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Після невдалого заколоту ПВК «Вагнер» для України виникла додаткова загроза північному кордону, оскільки частина бойовиків перебазується туди.

Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів в інтерв’ю The Washington Post.

Головнокомандувач розповів, що в нього багато страхів, і «вагнерівці» серед них.

«У мене багато страхів, і Вагнер серед них. І вони не єдині. Якщо ми почнемо говорити про це зараз, у мене запаморочиться голова. Наше завдання – підготуватися до найгіршого та найімовірнішого сценарію. І ми постараємося мінімізувати можливі наслідки того, що може бути», —сказав Залужний.

Водночас у ГУР вважають, що «вагнерівці» більше не братимуть участі у бойових діях на території України.

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